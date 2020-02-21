«Дерби Каунти» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Чемпионшипа 21 февраля 2020 года

В пятницу, 21 февраля, в стартовом поединке 34-го тура первой английской лиги «Дерби Каунти» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Фулхэм».

«Дерби Каунти»

Перед стартом 34-го тура первенства первого английского дивизиона, «Дерби» находится на 13 позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на девять пунктов.

Вот уже два тура в Чемпионшипе «бараны» победить не могут, набрав в этот период всего одни балл, который пришелся на домашнюю игру минувшего тура с «Хаддерсфилдом» (1:1), матчем ранее они уступили в гостях «Бристоль Сити» (2:3).

Перед этим неудачным периодом дружина Филлипа Коку выиграла в трех поединках подряд, два из которых пришлись на матча первенства, а один состоялся в рамках Кубка Англии.

В 17 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби» проиграл всего лишь в двух играх, девять встреч победил и шесть раз сыграл вничью.

«Фулхэм»

«Фулхэм» с 56 очками расположился на третьей строке в турнирной таблице Чемпионшипа. От второй позиции команду из Лондона отделяет только три балла.

«Дачники» также не знают вкуса викторий в последних двух турах первенства. В своей последней игре они были разгромлены в родных стенах «Барнсли» (0:3), а перед этим сыграли вничью 1:1 на выезде с «Миллуолом».

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До этой безвыигрышной серии «коттеджеры» вышли победителями из двух встреч подряд, поочередно одолев дома 3:2 «Хаддерсфилд» и в гостях 1:0 «Блэкберн Роверс».

16 гостевых матчей текущей компании принесли «Фулхэму» шесть викторий, столько же ничейных результатов и четыре поражения.

В первом круге «Фулхэм» в Лондоне разгромил «Дерби» со счетом 3:0, а в минувшем чемпионате команды обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фулхэма» — 2.50, победа «Дерби» — 3.00, ничья — 3.35.

На своей арене «бараны» чувствуют себя очень уверенно. Прогнозируем, что они смогут отобрать очки у третьей команды первенства. 0