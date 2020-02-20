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    На каких скоростях пройдет игра на «Бай-Арене»?

    «Байер» — «Порту». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Байер» — «Порту»
    Кай Хаверц
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Байер» будет принимать «Порту». Игра пройдет на «Бай-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Порту».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.05
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    «Байер»

    В Группе D в Лиге чемпионов, в которой также были «Ювентус», «Атлетико» и «Локомотив», леверкузенский коллектив заработал 6 очков, вследствие чего он занял третье место.

    В немецком чемпионате «Байер» сейчас идет пятым с 40 баллами в активе. От первой строчки подопечные Петера Боса отстают на шесть пунктов.

    Команда из Леверкузена набрала уверенный ход. В шести поединках 2020 года «фармацевты» победили пять раз. В Бундеслиге «львы» переиграли «Падерборн» (4:1) и «Фортуну» (3:0), а затем «Байер» оступился в матче с «Хоффенхаймом» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Но 5 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Германии подопечные Петера Боса прошли «Штутгарт» (2:1). В двух других встречах в чемпионате «Байер» одолел «Боруссию» Д (4:3) и «Унион» (3:2).

    «Порту»

    Португальская команда в ходе шести матчей группового этапа Лиги Европы заработала 10 очков. Благодаря этому коллектив из одноименного города возглавил таблицу квартета G.

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    • В домашнем чемпионате «Порту» сейчас занимает второе место с 53 баллами в запасе. От «Бенфики» «драконы» отстали всего на 1 пункт.

    В феврале подопечные Сержиу Консейсау выступают уверенно. Его команда никому не проигрывает. В стартовой встрече этого месяца сине-белые разгромили «Сетубал» (4:0).

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    Затем «Порту» расписал мировую с «Академико Визеу» в Кубке страны (1:1). Чуть позже «драконы» одолели «Бенфику» в чемпионате (3:2) и прошли «Академико Визеу» в Кубке (3:0). 16 февраля подопечные Консейсау победили «Виторию» Гимарайнш (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Байера» оценивается в 1,93, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,82, а на победу «Порту» — 4,04.

    В Леверкузене встретятся команды, находящиеся сейчас в хорошей форме. Однако, с защитой у грядущих оппонентов имеются определенные проблемы, благодаря чему на «Бай-Арене» будет результативная игра. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,74. 0

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    «Байер» — «Порту». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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