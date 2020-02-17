«Милан» — «Торино». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии 17 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 17 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Торино».

«Милан»

В январе «россонери» выдали серию из пяти побед подряд, начавшуюся с выездной победы над «Кальяри» (2:0) в серии А. Затем в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» разгромил СПАЛ (3:0).

Серия продолжилась домашней победой над «Удинезе» (3:2), вырванной на последних минутах, и выездным успехом в матче с «Брешией» (1:0) — единственный мяч был забит в концовке.

Январь «Милан» завершил домашней победой в 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» (4:2) — россонери на последних минутах перевели игру в экстра-таймы, где и дожали соперника.

Все прогнозы на Серию А

В феврале дела идут не так гладко — «Милан» дома поделил очки с «Вероной» (1:1), проиграл в гостях миланское дерби 2:4, ведя в счете 2:0, а в последнем матче упустил победу над «Юве» (1:1).

После 23 туров Серии А «Милан» с 32 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 25-31, 5 голов забил Тео Эрнандес, 4 — Анте Ребич.

«Торино»

Туринцы бодро начали январь, одолев в Риме «Рому» (2:0) в рамках чемпионата, дома по пенальти пройдя «Дженоа» (1:1, 5:4) в 1/8 финала Кубка и справившись с «Болоньей» (1:0) в рамках Серии А.

А затем «Торино» выдал серию из пяти поражений подряд, которая началась с выездного проигрыша «Сассуоло» (1:2) и продолжилась домашним разгромом от «Аталанты» (0:7).

Из Кубка Италии «быки» вылетели, проиграл в гостевом четвертьфинальном матче «Милану» (2:4), после того как упустили победу в основное время.

В феврале «Торино» был в гостях разгромлен «Лечче» (0:4) и дома проиграл «Сампдории» (1:3), поведя во втором тайме, но пропустив три мяча за девять минут.

После 23 туров Серии А «Торино» с 27 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 27-42, девять голов забил Андреа Белотти, еще 5 — Алекс Беренгер.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге «Торино» победил дома 2:1. В прошлом сезоне «Торино» дома победил 2:0, а в Милане сыграл вничью 0:0. В последних десяти матчах в Милане «Быки» 7 раз проиграли и 3 раза сыграли вничью.

Прогноз

На победу «Милана» букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Торино» — 5,75.

Учитывая статистику «Торино» в Милане и серию поражений гостей, можно смело прогнозировать победу «Милана».

«Торино» в последних матчах много пропускает. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют» за 1,85. 0