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    Сможет ли «Сассуоло» одержать третью подряд победу?

    «Сассуоло» — «Парма». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч итальянской Серии A 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сассуоло» — «Парма»
    «Сассуоло» удалось набрать хорошую форму
    В воскресенье, 16 февраля, «Сассуоло» будет принимать на своем поле «Парму» в рамках 24 тура итальянской Серии А. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Парма».

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 29 набранными очками.

    На счету «черно-зеленых» восемь побед, пять ничьих и десять поражений в 23 сыгранных турах.

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    После зимней паузы команда Роберто де Дзерби проиграла «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3), разошлась миром с «Сампдорией» (0:0), а также переиграла «Торино» (2:1), «Рому» (4:2) и СПАЛ (2:1).

    Таким образом, «Сассуоло» не проигрывает уже в четырех поединках подряд, а в последних двух матчах были зафиксированы победы.

    «Парма»

    Команда располагается на девятой позиции в таблице чемпионата Италии. За 22 тура Серии А коллектив набрал 32 балла.

    Первый матч нового года подопечные Роберто Д’Аверсы провалили. В 18-м туре его команда была разгромлена «Аталантой» на выезде (0:5).

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    13 января команда реабилитировалась, победив «Лечче» (2:0), но через несколько дней «крестоносцы» в 1/8 финала Кубка Италии потерпели поражение от «Ромы» (0:2).

    Затем «желто-синие» оказались слабее «Ювентуса» в чемпионате (1:2). Чуть позже коллектив Д’Аверсы взял верх над «Удинезе» (2:0) и расписал мировую с «Кальяри» (2:2).

    В прошлом туре «Парма» принимала «Лацио» и в довольно равном поединке уступила римлянам — 0:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Сассуоло» — 1.92, победа «Пармы» — 4.10, ничья — 3.70.

    Игра вряд ли будет результативной, но хозяева набрали отличную форму и смогут добыть победу, хоть и не с крупным счетом. Предлагаем поставить на победу «Сассуоло» за 1.92. 0

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