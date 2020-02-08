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    Закрепится ли «Ренн» на третьем месте Лиги 1?

    «Ренн» — «Брест». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги 1 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ренн» — «Брест»
    «Ренн» занимает третье место
    В 24 туре французской Лиги 1 «Ренн» примет у себя «Брест». Матч состоится на стадионе «Руазон Парк». Начало в 22:00 по Москве. Прогноз на «Ренн» — «Брест».

    «Ренн»

    «Ренн» находится на третьей строчке чемпионата Франции, имея в своей копилке 40 баллов. Это на три меньше, чем у второй позиции.

    До прошлого тура у «красно-черных» была 3-матчевая беспроигрышная серия в рамках Лиги 1, где они выиграли две встречи и одну игру свели вничью.

    В этот период бретонцы на своей арене положили на лопатки «Нант» (3:2). А перед этим сыграли 1:1 в гостях с «Ниццей» и переиграли 1:0 «Ним» на его территории.

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    Только в прошлом поединке чемпионата они потерпели поражение — от «Лилля» (0:1) на выезде.

    «Брест»

    «Брест» — 14-я команда Лиги 1. Гости сейчас имеют 28 очков с отрывом в 10 баллов от зоны вылета.

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    Команда имеет средние показатели в лиге по пропущенным мячам и количеству поражений. Нынешний отрезок сезона для «красно-белых» проходит не совсем удачно.

    В шести встречах клуб выиграл лишь дважды, набрав семь очков.

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    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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