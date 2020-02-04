«Лилль» — «Ренн». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции 4 февраля 2020 года

4 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем стадионе «Пьер Моруа» сыграет с «Ренном». Начало встречи запланировано на 21:00 по Москве. Прогноз на «Лилль» — «Ренн».

«Лилль»

Несколько дней тому назад «Лилль» в матче чемпионата переиграл на выезде «Страсбур» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из трех поражений подряд в рамках первенства.

В этот период «доги» уступили в гостях «Монако» (1:5) и «Дижону» (0:1) на его территории, а также были слабее ПСЖ (0:2) в родных пенатах.

Благодаря виктории над страсбургцами «Лилль» поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1, уступая третьей строке шесть баллов, опережая ряд коллективов на 1-2 пункта.

На своей арене в этом сезоне французского первенства «доги» проиграли лишь раз, и то ПСЖ. Еще восемь игр выиграли и две закончили мировыми, разница мячей — 18:7.

«Ренн»

«Ренн» находится на третьей строчке чемпионата Франции, имея в своей копилке 40 баллов, что на три меньше, чем у второй позиции.

На данный момент у «красно-черных» 3-матчевая беспроигрышная серия в рамках Лиги 1, где они выиграли две встречи и одну игру свели вничью.

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В последнем туре первенства бретонцы на своей арене положили на лопатки «Нант» (3:2), а перед этим сыграли 1:1 в гостях с «Ниццей» и переиграли 1:0 «Ним» на его территории.

Вне родных стен «Ренн» в этом розыгрыше Лиги 1 добыл пять викторий в 11 поединках, трижды сыграл вничью и столько же встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:8.

Прогноз на «Лилль» — «Ренн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лилля» — 2.10, победа «Ренна» — 3.70, ничья — 3.45.

Так как «Лилль» на своей арене играет очень сильно и зачастую результативно, предлагаем поставить — 1Х + ТБ 2,0. 0