«Ренн» — «Нант». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Франции 31 января 2020 года

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Нант». Встреча пройдет на «Руазон Парк» 31 января. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ренн» — «Нант».

«Ренн»

«Ренн» на данный момент расположился на третьей строке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 37 баллов после 21 матча, а от второй позиции команда отстает на пять пунктов.

Недавно бретонцы на своем поле проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали 5-матчевую победную серию в рамках чемпионата.

После этой неудачи команда вернулась на победную тропу, одолев на выезде «Ним» — 1:0. 19 января «Ренн» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв на выезде команду «Консоля Марсель» — 2:0.

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В двух предыдущих играх команда сыграла на выезде с «Ниццой» (1:1) в Лиге 1 и победила на выезде «Анже» (5:4) по пенальти.

«Нант»

«Нант» в прошлом и позапрошлом турах Лиги 1 потерпел поражение. В результативном домашнем матче Кубка Франции подопечные Гуркюффа проиграли «Лиону» со счетом 3:4, после чего проиграли опять же на своем поле «Бордо» в Лиге 1.

Перед этим команда одержала две победы подряд — сперва в Кубке французской лиги, затем — в чемпионате. В Кубке «Нант» со счетом 2:0 обыграл «Байонну», а в чемпионате команда с тем же счетом и тоже на выезде одолела «Сент-Этьен».

В турнирной таблице чемпионата Франции по футболу у «Нанта» в активе 32 очка после 21 матча. Команда занимает шестое место, отставая от нынешнего соперника на 5 очков.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, ничья — 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0