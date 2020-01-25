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    Чья серия без поражений прервется в Марселе?

    «Марсель» — «Анже». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Анже»
    Бубакар Камара
    В 21 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Анже». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 25 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Марсель» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
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  • 4.75
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    «Марсель»

    Во французской Лиге 1 команда из Марселя находится на втором месте в таблице. От конкурентов из Парижа она отстает на 8 очков.

    Последний раз подопечные Андре Виллаша-Боаша проигрывали еще в октябре прошлого года. Тогда в 1/16 финала Кубка лиги «Марсель» уступил «Монако» (1:2).

    С тех пор «провансальцы» победили в 10 из 11 матчей. А единственная ничья в данном отрезке была зафиксирована в поединке с клубом «Мец» (1:1).

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    После этой встречи «Марсель» переиграл «Ним», в серии пенальти прошел «Трелисак» в рамках Кубка Франции (1:1, 4:2), а также одолел «Ренн» в Лиге 1 (1:0) и «Гранвиль» в 1/16 финала Кубка (3:0).

    «Анже»

    На данный момент команда из одноименного города во Франции находится на 10 строчке в таблице чемпионата с 29 баллами на счету. От еврокубковой зоны коллектив отстает на 3 пункта.

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  • 20/01/2020

    • С 15 по 17 туры Лиги 1 «Анже» потерпел три поражения. Подопечные Стефана Мулена уступили «Ницце» (1:3), «Марселю» (0:2) и «Ренну» (1:2).

    Чуть позже его команда расписала мировую с «Монако» (0:0). Затем «Анже» одержал верх над «Нантом» (2:1), а также победил «Дьепп» в Кубке Франции (3:1).

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    11 января в рамках 20 тура первенства «Анже» завоевал 1 очко в противостоянии с «Ниццей» (1:1). А в 1/16 финала Кубка страны коллектив Мулена разгромил «Руан» (4:1).

    Прогноз

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в 1,79. На ничью они предлагают коэффициент 3,85, а на победу «Анже» — 4,50.

    Если «провансальцы» не хотят отстать еще больше от ПСЖ в таблице, им необходимо побеждать в каждой игре. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 с коэффициентом 1,92. 0

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    «Марсель» — «Анже». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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