«Марсель» — «Анже». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года

В 21 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Анже». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 25 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Марсель» — «Анже».

«Марсель»

Во французской Лиге 1 команда из Марселя находится на втором месте в таблице. От конкурентов из Парижа она отстает на 8 очков.

Последний раз подопечные Андре Виллаша-Боаша проигрывали еще в октябре прошлого года. Тогда в 1/16 финала Кубка лиги «Марсель» уступил «Монако» (1:2).

С тех пор «провансальцы» победили в 10 из 11 матчей. А единственная ничья в данном отрезке была зафиксирована в поединке с клубом «Мец» (1:1).

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После этой встречи «Марсель» переиграл «Ним», в серии пенальти прошел «Трелисак» в рамках Кубка Франции (1:1, 4:2), а также одолел «Ренн» в Лиге 1 (1:0) и «Гранвиль» в 1/16 финала Кубка (3:0).

«Анже»

На данный момент команда из одноименного города во Франции находится на 10 строчке в таблице чемпионата с 29 баллами на счету. От еврокубковой зоны коллектив отстает на 3 пункта.

С 15 по 17 туры Лиги 1 «Анже» потерпел три поражения. Подопечные Стефана Мулена уступили «Ницце» (1:3), «Марселю» (0:2) и «Ренну» (1:2).

Чуть позже его команда расписала мировую с «Монако» (0:0). Затем «Анже» одержал верх над «Нантом» (2:1), а также победил «Дьепп» в Кубке Франции (3:1).

11 января в рамках 20 тура первенства «Анже» завоевал 1 очко в противостоянии с «Ниццей» (1:1). А в 1/16 финала Кубка страны коллектив Мулена разгромил «Руан» (4:1).

Прогноз

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в 1,79. На ничью они предлагают коэффициент 3,85, а на победу «Анже» — 4,50.

Если «провансальцы» не хотят отстать еще больше от ПСЖ в таблице, им необходимо побеждать в каждой игре. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 с коэффициентом 1,92. 0