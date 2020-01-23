«Транмир» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч переигровки Кубка Англии 23 января 2020 года

В третьем раунде Кубка Англии «Транмир» на своей арене примет «Уотфорд». Игра, которая состоится 23 января, начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Транмир» — «Уотфорд».

«Транмир»

До встречи с нынешним соперником «Транмир» два стадии. Если же говорить о первом поединке команд, по итогам которой пришлось проводить переигровку, то это уже четвертый матч клуба в Кубке Англии.

В первом для себя раунде коллектив разошелся миром на своем поле против «Уикомба» (2:2). Тем не менее, в переигровке была добыта победа 2:1.

Затем была победа над «Чичестер Сити» (5:1) и ничья с нынешними оппонентами из АПЛ.

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По итогам 25 матчей третьего по рангу дивизиона Англии «Бродяги» занимают 21 место в зоне вылета.

«Уотфорд»

Для «Уотфорда» это только первая стадия Кубка Англии этого сезона. Напомним, что в прошлой кампании команде удалось дойти до финала.

На данном этапе Премьер-лиги коллектив из одноименного города идет в зоне вылета. С 23 очками на счету команда находится на 19 строчке таблицы АПЛ.

В новом году «желтая армия» одолела «Вулверхэмптон» (2:1), сыграла вничью «Транмером» в Кубке Англии (3:3). В 22 туре АПЛ она была сильнее «Борнмута» (3:0), разошлась миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и проиграла «Астон Вилле» (1:2).

Победитель дуэли сыграет против «Манчестер Юнайтед» в четвертом раунде.

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,50, а ничья в основное время — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0