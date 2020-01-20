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    Даст ли «Аталанта» шанс сопернику?

    «Аталанта» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Серии А 20 января 2020 года

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    Прогноз на «Аталанта» — СПАЛ
    Йосип Иличич
    В 20 туре итальянской Серии А «Аталанта» встретится со СПАЛом. Матч будет проходить в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Аталанта» — СПАЛ.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 14.00
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    «Аталанта»

    На данный момент команда занимает 4 место в лиге. У нее на счету 35 очков и 10 побед в 19 встречах турнира.

    До Кубка Италии «Аталанта» не проигрывала три встречи подряд. Однако на неделе хозяева уступили «Фиорентине» со счетом 2:1. Отметим, что это была вторая игра «черно-синих», в которой они не одержали победу.

    Перед Кубком коллектив выступил в Серии А, где сыграл вничью с «Интером» (0:0). Также отметим две победы подряд над «Пармой» и «Миланом» с одинаковым результатом 5:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Как бы там ни было, но «Аталанта» хорошо играет на домашнем стадионе. С учетом матча в Лиге чемпионов хозяева одержали четыре победы подряд. В чемпионате — 3 подряд.

    СПАЛ

    Гости последние в лиге. У них всего 12 очков в 19 играх. Команда проиграла 13 из 19 матчей чемпионата в этом сезоне.

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    СПАЛ выиграл только один из 5 последних поединков в Серии А. В прошлых двух турах коллектив уступал сопернику — 1:0 «Фиорентиной» и 0:2 с «Вероной». Кроме того, гости проиграли в Кубке «Милану» 3:0. Таким образом, три прошлых встречи СПАЛ проиграл «всухую».

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  • 16/01/2020

    • «Бело-голубые» мало забивают в гостях. На их счету всего 4 мяча в 10 играх. При этом на чужих полях у команды была только одна победа.

    Прогноз

    Гости отвратительно играют на выезде. «Аталанта» же набрала неплохую домашнюю форму, поэтому представителям Бергамо можно отдать звание фаворита.

    Букмекеры не сомневаются в победе первых — 1.19 против 15.0. СПАЛ мало забивает в гостях. Можно поставить на то, что «Аталанта» выиграет и при этом не пропустит. Коэффициент составляет 1.99. 0

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    «Аталанта» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Серии А 20 января 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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