«Брешиа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 января 2020 года

«Брешиа»
«Брешиа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, имея на своем счету 14 очков.
В 19 сыгранных турах «ласточки» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
В этом году команда Эудженио Корини успела проиграть «Лацио» (1:2) и «Сампдории» (1:5). Последнюю победу она одержала более месяца назад, когда переиграла «Лечче» (3:0).
После травмы восстанавливается полузащитник «Брешии» Даниэле Дессена. Защитник Димитри Бизоли пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.
«Кальяри»
«Кальяри» расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 29 набранными очками.
«Сардинийцы» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 19 сыгранных турах.
В четырех последних матчах подопечные Роландо Марана уступили «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2), «Ювентусу» (0:4) и «Милану» (0:2).
Также несколько дней назад «Кальяри» вылетел из Кубка Италии, без шансов проиграв миланскому «Интеру» (1:4).
В лазарете команды находятся Лука Чеппителли, Федерико Маттиелло, Леонардо Паволетти и Даниэле Рагацу.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брешии» — 2.40, победа «Кальяри» — 3.00, ничья — 3.60.
Обе команды находятся не в лучшем расположении духа, особенно «сардинийцы», потерпевшие четыре поражения подряд в национальном первенстве.
Впрочем, на этих выходных у них будет отличный шанс прервать неприятную серию, поскольку «ласточки» с конца сентября играют ужасно и могут похвастаться разве что победами на другими аутсайдерами — СПАЛом и «Лечче».
Команду Эудженио Корини тянет ко дну ужасная игра в обороне. В этом сезоне она уже пропустила 36 мячей, что является третьим худшим показателем среди всех команд лиги.
Исходя из этого, нам кажется, что гости уж точно не проиграют. Наш прогноз — «победа "Кальяри" с форой 0» за 2.17.
Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Кальяри" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.37. 0