ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевAustralian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева Тимо ВернерГосподство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги Судьбу РПЛ решит РФССобрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?
  • 16:17
    • Хорватский защитник попрощался с ЦСКА
  • 15:01
    • Соболев приостановил переговоры с ЦСКА
  • 14:47
    • Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе КМ в Нове-Место
  • 14:31
    • Непряева — вторая в индивидуальной гонке на 10 км в Нове-Место
  • 14:23
    • Рублев — победитель турнира в Аделаиде
  • 08:51
    • Калинская вышла в основную сетку Australian Open-2020
    Все новости спорта

    Прервет ли «Кальяри» серию поражений?

    «Брешиа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Брешию Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз на «Брешиа» — «Кальяри»
    Марио Балотелли
    В воскресенье, 19 января, «Брешиа» на своем поле примет «Кальяри» в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Марио Ригамонти», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Кальяри».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
  • Играть!
    •

    «Брешиа»

    «Брешиа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, имея на своем счету 14 очков.

    В 19 сыгранных турах «ласточки» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    В этом году команда Эудженио Корини успела проиграть «Лацио» (1:2) и «Сампдории» (1:5). Последнюю победу она одержала более месяца назад, когда переиграла «Лечче» (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После травмы восстанавливается полузащитник «Брешии» Даниэле Дессена. Защитник Димитри Бизоли пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.

    «Кальяри»

    «Кальяри» расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 29 набранными очками.

    «Сардинийцы» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 19 сыгранных турах.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В четырех последних матчах подопечные Роландо Марана уступили «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2), «Ювентусу» (0:4) и «Милану» (0:2).

    Календарь и таблица Серии А

    Также несколько дней назад «Кальяри» вылетел из Кубка Италии, без шансов проиграв миланскому «Интеру» (1:4).

    В лазарете команды находятся Лука Чеппителли, Федерико Маттиелло, Леонардо Паволетти и Даниэле Рагацу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брешии» — 2.40, победа «Кальяри» — 3.00, ничья — 3.60.

    Обе команды находятся не в лучшем расположении духа, особенно «сардинийцы», потерпевшие четыре поражения подряд в национальном первенстве.

    Все прогнозы на футбол

    Впрочем, на этих выходных у них будет отличный шанс прервать неприятную серию, поскольку «ласточки» с конца сентября играют ужасно и могут похвастаться разве что победами на другими аутсайдерами — СПАЛом и «Лечче».

    Команду Эудженио Корини тянет ко дну ужасная игра в обороне. В этом сезоне она уже пропустила 36 мячей, что является третьим худшим показателем среди всех команд лиги.

    Исходя из этого, нам кажется, что гости уж точно не проиграют. Наш прогноз — «победа "Кальяри" с форой 0» за 2.17.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Кальяри" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.37. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брайтон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тимо Вернер
  • Господство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги
    • Вчера в 20:53     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брешиа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 января 2020 года. Прогноз на «Брешиа» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, дубль Кучерова и 30 сэйвов ВасилевскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 января 07:340
  • 16:06
    • Ларкин третий раз подряд стал MVP тура Евролиги
  • 12:04
    • Медведев: Я буду доволен выходом в четвертьфинал Australian Open
  • 11:48
    • Стоимость состава «Ливерпуля» при Клоппе выросла на 500%
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» встретится с «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 01:100
  • Экспресс дня

  • «Барселона» возьмет реванш у «Гранады»?
  • 2.57
    •
  • 11:34
    • «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками
  • 11:18
    • Барти обыграла Ястремскую в финале турнира в Аделаиде
  • 11:03
    • Сульшер: «МЮ» может остановить «Ливерпуль»
    Юрий Семин Футбол Планы на зиму: «Локомотив»Как Юрию Семину стабилизировать пошедший вразнос «Локомотив»? 16/01/2020 в 22:020
  • 10:48
    • Защитник ПСЖ согласовал контракт с «Арсеналом»
  • 10:32
    • «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал Чичарито
  • 08:03
    • Янг стал игроком «Интера»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие