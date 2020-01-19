«Брешиа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 января 2020 года

В воскресенье, 19 января, «Брешиа» на своем поле примет «Кальяри» в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Марио Ригамонти», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Кальяри».

«Брешиа»

«Брешиа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, имея на своем счету 14 очков.

В 19 сыгранных турах «ласточки» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

В этом году команда Эудженио Корини успела проиграть «Лацио» (1:2) и «Сампдории» (1:5). Последнюю победу она одержала более месяца назад, когда переиграла «Лечче» (3:0).

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После травмы восстанавливается полузащитник «Брешии» Даниэле Дессена. Защитник Димитри Бизоли пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.

«Кальяри»

«Кальяри» расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 29 набранными очками.

«Сардинийцы» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 19 сыгранных турах.

В четырех последних матчах подопечные Роландо Марана уступили «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2), «Ювентусу» (0:4) и «Милану» (0:2).

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Также несколько дней назад «Кальяри» вылетел из Кубка Италии, без шансов проиграв миланскому «Интеру» (1:4).

В лазарете команды находятся Лука Чеппителли, Федерико Маттиелло, Леонардо Паволетти и Даниэле Рагацу.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брешии» — 2.40, победа «Кальяри» — 3.00, ничья — 3.60.

Обе команды находятся не в лучшем расположении духа, особенно «сардинийцы», потерпевшие четыре поражения подряд в национальном первенстве.

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Впрочем, на этих выходных у них будет отличный шанс прервать неприятную серию, поскольку «ласточки» с конца сентября играют ужасно и могут похвастаться разве что победами на другими аутсайдерами — СПАЛом и «Лечче».

Команду Эудженио Корини тянет ко дну ужасная игра в обороне. В этом сезоне она уже пропустила 36 мячей, что является третьим худшим показателем среди всех команд лиги.

Исходя из этого, нам кажется, что гости уж точно не проиграют. Наш прогноз — «победа "Кальяри" с форой 0» за 2.17.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Кальяри" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.37. 0