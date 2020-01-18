«Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

В 23 туре английской Премьер-лиги состоится матч между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом». «Шершни» будут принимать на стадионе «Викаридж Роуд». Поединок начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

«Уотфорд»

Команда недавно вышла из зоны вылета. «Шершни» показывают отличные результаты на протяжении 6 матчей, за период которых они одержали 4 победы.

«Уотфорд» выиграл 4 из 5 последних выступлений в АПЛ. Хозяева выиграли у «Борнмута» (0:3), «Вулверхэмптона» (2:1), «Астон Виллы» (3:0) и «Ман Юнайтед» (2:0). Кроме того, стоит выделить ничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Транмер Роверс» (3:3) в Кубке Англии.

У «Уотфорда» есть кадровые проблемы. Кабаселе будет отсиживать дисквалификацию. Также травмированы Клеверли, Предль, Уэлбек и Кико. Повреждения имеют Янмаат, Хьюз и Дукуре.

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«Желтая армия» имеет хорошую последнюю статистику домашних выступлений. Соперники «шпор» выиграли три матча подряд, которые проходили на «Викаридж Роуд».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» переживает не лучшие времена. Однако подопечные Моуринью до сих пор остаются на плаву. Конечно, проблем добавляют травмы Сиссоко, Ндомбеле и Кейна. Особенно команде не хватает Уго Льориса.

Непростой плотный календарь забирает много сил. «Шпорам» пришлось дважды играть с «Мидлсбро» в Кубке Англии. Лишь со второй попытки гости выиграли, одолев соперника в общей сложности со счетом 3:2.

В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» 0:1. Это было второе поражение подряд после фиаско в игре против «Саутгемптона» с аналогичным счетом. Ничья с «Норвичем» (2:2) стала началом 3-матчевой безвыигрышной серии.

Пока что лондонский коллектив находится вне зоны еврокубков. Команда португальского наставника занимает 8 место с 30 очками. Однако есть шанс, что «белые» поднимутся сразу на две позиции.

Прогноз

«Уотфорд» набрал хорошую форму. При этом команда не играла среди недели в Кубке Англии в отличие от своего соперника.

По коэффициентам дела обстоят следующим образом: победа «Уотфорда» 3.20, победа «Тоттенхэма» 2.25. Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

В 6 последних встречах «шершни» забивали вполне достаточно, чтобы оборона гостей сейчас могла переживать. При этом «шпоры» пропускали в 9 поединках подряд. Скорее всего, что в этой встрече нулей на табло не будет. Обеим командам нужны очки, поэтому моменты периодически должны возникать у одних и других ворот. Прогноз — обе забьют за 1.66. 0