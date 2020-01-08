«Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Суперкубка Испании 8 января 2020 года

В полуфинальном матче Суперкубка Испании «Валенсия» будет принимать «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал».

Беспроигрышная серия «Валенсии» во всех турнирах на данный момент насчитывает семь матчей. В последний раз команда Альберта Селадеса проиграла еще 23 ноября в матче с «Бетисом».

Новый год «Валенсия» открыла с минимальной победы над «Эйбаром» в чемпионате Испании — 1:0 на своем поле.

Стоит отметить, что в четырех последних матчах «летучие мыши» забивали только по одному голу за игру.

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В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» набрала 31 очко в 19 турах и располагается на шестой позиции.

«Реал»

«Реал» может похвастаться более впечатляющей серией без поражений во всех турнирах. Она насчитывает 14 матчей (из них — 9 победные) и длится еще с 22 октября.

В первом матче 2020 года «Реал» в рамках испанской Примеры со счетом 3:0 обыграл на выезде «Хетафе».

Этот матч стал третьим подряд, в котором «сливочные» сохранили свои ворота сухими. А больше одного гола за игру «Реал» в предыдущий раз пропускал еще 26 ноября.

В чемпионате Испании «Реал» набрал в 19 турах 40 очков и занимает второе место. Столько же очков у «Барселоны», которая опережает «сливочных» по дополнительным показателям.

Прогноз

На победу «Валенсии» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,10, а на победу «Реала» — 1,77.

Выход «Валенсии» в полуфинал оценивается коэффициентом 3,05, а проход «Реала» — 1,42.

«Реал» и «Валенсия» играли друг против друга совсем недавно. Матч команд в рамках Примеры прошел 15 декабря на «Месталье» и завершился вничью — 1:1.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Реал» — победа «сливочных» с разницей в один мяч или ничья с коэффициентом 2,07. 0