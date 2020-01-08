«Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Суперкубка Испании 8 января 2020 года

Беспроигрышная серия «Валенсии» во всех турнирах на данный момент насчитывает семь матчей. В последний раз команда Альберта Селадеса проиграла еще 23 ноября в матче с «Бетисом».
Новый год «Валенсия» открыла с минимальной победы над «Эйбаром» в чемпионате Испании — 1:0 на своем поле.
Стоит отметить, что в четырех последних матчах «летучие мыши» забивали только по одному голу за игру.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» набрала 31 очко в 19 турах и располагается на шестой позиции.
«Реал»
«Реал» может похвастаться более впечатляющей серией без поражений во всех турнирах. Она насчитывает 14 матчей (из них — 9 победные) и длится еще с 22 октября.
В первом матче 2020 года «Реал» в рамках испанской Примеры со счетом 3:0 обыграл на выезде «Хетафе».
Этот матч стал третьим подряд, в котором «сливочные» сохранили свои ворота сухими. А больше одного гола за игру «Реал» в предыдущий раз пропускал еще 26 ноября.
В чемпионате Испании «Реал» набрал в 19 турах 40 очков и занимает второе место. Столько же очков у «Барселоны», которая опережает «сливочных» по дополнительным показателям.
Прогноз
На победу «Валенсии» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,10, а на победу «Реала» — 1,77.
Выход «Валенсии» в полуфинал оценивается коэффициентом 3,05, а проход «Реала» — 1,42.
«Реал» и «Валенсия» играли друг против друга совсем недавно. Матч команд в рамках Примеры прошел 15 декабря на «Месталье» и завершился вничью — 1:1.
Прогноз на матч «Валенсия» — «Реал» — победа «сливочных» с разницей в один мяч или ничья с коэффициентом 2,07. 0