«Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года

В 19-м туре АПЛ «Астон Вилла» будет принимать «Норвич». Матч пройдет 26 декабря на «Вилла Парк». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Норвич Сити».

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в АПЛ ведет борьбу за выживание. Команда Дина Смита после 18 туров набрала лишь 15 очков и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.

Серия поражений «Астон Виллы» в АПЛ насчитывает четыре матча подряд. В последних турах команда уступила «Челси» (1:2), «Лестеру» (1:4), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

Больше «Астон Виллы» в АПЛ пропускают только две команды. На данный момент у бирмингемцев 33 пропущенных мяча.

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Эту серию поражений команде удалось разбавить выходом в полуфинал Кубка английской лиги. В матче 1/4 финала «Астон Вилла» разгромила молодежный состав «Ливерпуля» — 5:0.

«Норвич Сити»

«Норвич Сити» также находится в подвале турнирной таблицы АПЛ. После 18 туров команда набрала всего 12 очков и занимает девятнадцатое место.

Пропускает «Норвич» больше всех в чемпионате Англии наряду с «Саутгемптоном» — 37 голов в 18 турах.

Безвыигрышная серия команды Даниэля Фарке насчитывает пять матчей — две ничьи и три поражения. «Норвич» уступил «Саутгемптону» (1:2), «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Вулверхэмптону» (1:2), а вничью сыграл с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (1:1).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничью — 4,00, а на победу «Норвич Сити» — 3,38.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Норвич Сити» — «Обе забьют + ТБ 2,5 — Да» с коэффициентом 1,72. 0