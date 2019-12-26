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    Как завершится битва аутсайдеров АПЛ?

    «Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Норвич Сити»
    Игроки «Астон Виллы»
    В 19-м туре АПЛ «Астон Вилла» будет принимать «Норвич». Матч пройдет 26 декабря на «Вилла Парк». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Норвич Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2019 года
    Астон Вилла
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    •  Астон Вилла 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норвич
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в АПЛ ведет борьбу за выживание. Команда Дина Смита после 18 туров набрала лишь 15 очков и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.

    Серия поражений «Астон Виллы» в АПЛ насчитывает четыре матча подряд. В последних турах команда уступила «Челси» (1:2), «Лестеру» (1:4), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

    Больше «Астон Виллы» в АПЛ пропускают только две команды. На данный момент у бирмингемцев 33 пропущенных мяча.

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    Эту серию поражений команде удалось разбавить выходом в полуфинал Кубка английской лиги. В матче 1/4 финала «Астон Вилла» разгромила молодежный состав «Ливерпуля» — 5:0.

    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити» также находится в подвале турнирной таблицы АПЛ. После 18 туров команда набрала всего 12 очков и занимает девятнадцатое место.

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    Пропускает «Норвич» больше всех в чемпионате Англии наряду с «Саутгемптоном» — 37 голов в 18 турах.

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    • Безвыигрышная серия команды Даниэля Фарке насчитывает пять матчей — две ничьи и три поражения. «Норвич» уступил «Саутгемптону» (1:2), «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Вулверхэмптону» (1:2), а вничью сыграл с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничью — 4,00, а на победу «Норвич Сити» — 3,38.

    Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Норвич Сити» — «Обе забьют + ТБ 2,5 — Да» с коэффициентом 1,72. 0

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    «Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Норвич Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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