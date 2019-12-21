«Мальорка» — «Севилья». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

В субботу, 21 декабря, в рамках 18 тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах примет «Севилью». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Мальорка» — «Севилья».

«Мальорка»

После серии из трех поражений, «Мальорка» не знает горечи поражений уже в двух встречах подряд, раз победив в этой серии и раз сыграв вничью.

Мировая пришлась на игру Примеры, где «киноварные» привезли первые очки из гостей, сыграв 2:2 в Виго с «Сельтой». Победа состоялась над низшелиговой командой (1:0) в Кубке Короля.

В турнирной таблице чемпионата Испании островитяне с 15 очками идут на 15 позиции, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

В девяти домашних встречах этой Примеры «красно-черные» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и три встречи проиграли, разница мячей — 11:9.

«Севилья»

«Севилья» последний раз побеждала в чемпионате Испании еще 1 декабря, когда одолела дома «Леганес» (1:0), после чего выдала 3-матчевую безвыигрышную серию.

Началась она с мировой с «Осасуной» (1:1), затем «нервионцы» дважды проиграли: на Кипре АПОЭЛю (0:1) в ЛЕ и дома «Вильярреалу» (1:2) в последнем туре Ла Лиги. Накануне они прервали серию без викторий, одолев 1:0 в Кубке Короля «Бергантиньос».

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С 31 зачетным пунктом «красно-белые» идут на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но 4 и 5 позицию они опережают на 1 и 2 очка соответственно.

На выезде в текущем сезоне Ла Лиги «Севилья» проиграла дважды в девяти матчах, еще дважды играла вничью и пять игр выиграла, разница забитых и пропущенных — 11:10.

Прогноз на «Мальорка» — «Севилья»

«Севилья», ставящая перед собой задачу по итогам сезона попасть в топ-4, простоя обязана привезти три очка с Мальорки. 0