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    Удержит ли «Севилья» третью строчку?

    «Мальорка» — «Севилья». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Мальорка» — «Севилья»
    Мунир Эль-Хаддади
    В субботу, 21 декабря, в рамках 18 тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах примет «Севилью». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Мальорка» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.73
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    «Мальорка»

    После серии из трех поражений, «Мальорка» не знает горечи поражений уже в двух встречах подряд, раз победив в этой серии и раз сыграв вничью.

    Мировая пришлась на игру Примеры, где «киноварные» привезли первые очки из гостей, сыграв 2:2 в Виго с «Сельтой». Победа состоялась над низшелиговой командой (1:0) в Кубке Короля.

    В турнирной таблице чемпионата Испании островитяне с 15 очками идут на 15 позиции, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

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    • В девяти домашних встречах этой Примеры «красно-черные» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и три встречи проиграли, разница мячей — 11:9.

    «Севилья»

    «Севилья» последний раз побеждала в чемпионате Испании еще 1 декабря, когда одолела дома «Леганес» (1:0), после чего выдала 3-матчевую безвыигрышную серию.

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    Началась она с мировой с «Осасуной» (1:1), затем «нервионцы» дважды проиграли: на Кипре АПОЭЛю (0:1) в ЛЕ и дома «Вильярреалу» (1:2) в последнем туре Ла Лиги. Накануне они прервали серию без викторий, одолев 1:0 в Кубке Короля «Бергантиньос».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С 31 зачетным пунктом «красно-белые» идут на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но 4 и 5 позицию они опережают на 1 и 2 очка соответственно.

    На выезде в текущем сезоне Ла Лиги «Севилья» проиграла дважды в девяти матчах, еще дважды играла вничью и пять игр выиграла, разница забитых и пропущенных — 11:10.

    Прогноз на «Мальорка» — «Севилья»

    «Севилья», ставящая перед собой задачу по итогам сезона попасть в топ-4, простоя обязана привезти три очка с Мальорки. 0

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    «Мальорка» — «Севилья». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Мальорка» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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