«Манчестер Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка английской лиги 18 декабря 2019 года

В среду, 18 декабря, в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет четвертолиговый «Колчестер Юнайтед». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы не знают горечи поражений уже в пяти встречах кряду с учетом всех турниров, победив в этом отрезке в трех из них при двух ничейных исходах.

Последний раз команда Сульшера уходила с поля поверженной еще в конце ноября, когда в рамках Лиги Европы резервным составом в гостях уступила казахской «Астане» — 1:2.

На прошлой неделе «красные дьяволы» провели два поединка. Сперва в ЛЕ они в родных пенатах разнесли голландский АЗ (4:0), а несколько дней тому назад также дома сыграли 1:1 с «Эвертеном» в 17-м туре АПЛ.

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В турнирной таблице Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» после 17 матчей находится на шестой позиции, имея в своем активе 25 очков, уступая топ-4 четыре пункта.

«Колчестер Юнайтед»

«Колчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Кубка английской лиги прошел уже четыре этапа. Со своего пути в этом турнире «сине-желто-белые» успели убрать уже двух представителей АПЛ.

На стадии 1/32 финала команда из Лиги 2 выбила по пенальти «Кристал Пэлас» (основное время 0:0), а на следующем этапе с аналогичным сценарием она прошла «Тоттенхэм».

В четвертом по ранге дивизионе Англии команда из графства Эссекс после 20 туров идет на девятом месте, находясь от зоны плей-офф на расстоянии одной победы.

За последние пять матчей с учетом всех турниров «Колчестер Юнайтед» выиграл в двух из них, еще дважды сыграл вничью и раз проиграл.

Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «МЮ» в основное время предлагают — 1.14.

На викторию «Колчестер Юнайтед» дают — 15.50, ничья оценена — в 9.00.

Проход: «МЮ» — 1.05, «Колчестера» — 10.00.

Учитывая плотный график, скорее всего, манкунианцы добудут победу в эконом-режиме над представителем Лиги 2. Поэтому, ставим с форой на гостей. 0