«Болонья» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Серии A 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, «Болонья» будет принимать на своем поле «Аталанту» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Аталанта».

«Болонья»

После 15 туров итальянского первенства коллектив из одноименного города занимает 12-е место в таблице. Сейчас на счету коллектива имеется 16 очков.

В последних восьми матчах подопечные Синиши Михайловича проиграли пять раз, два раза победили и провели 1 ничейную встречу.

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А в 13 туре чемпионата в родных стенах хозяева не выявили сильнейшего в игре с «Пармой» (3:3). Чуть позже «Болонья» на выезде одолела «Наполи» (2:1), но 4 декабря эта команда была разгромлена «Удинезе» в 1/16 финала Кубка страны (0:4).

В прошлом туре «Болонья» принимала «Милан» и уступила со счетом 2:3.

«Аталанта»

Команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков и отставая от «Ромы» всего на один пункт. При этом от «Наполи» удалось отдалиться уже на семь очков.

В последних трех турах «Аталанта» потерпела два поражения и одержала две победы. Сначала были неудачи в играх с «Кальяри» (0:2) и «Ювентусом» (1:3), а затем удалось на выезде победить «Брешию» (3:0) и «Верону» (3:2).

Главным событием последнего времени стал выход подопечных Джан Пьеро Гасперини в плей-офф Лиги чемпионов. Когда казалось, что шансов уже нет, итальянский клуб 11 декабря отправился в Харьков и разгромил «Шахтер» — 3:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1.93, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3.70, а ничья — в 4.00.

Вполне вероятно, что фаворит потеряет очки, особенно после тяжелого матча в Лиге чемпионов. Встречаются две атакующие команды, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 3 голов за 1.99. 0