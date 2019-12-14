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    Продолжит ли «Ливерпуль» уверенно побеждать в АПЛ?

    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Уотфорд»
    Мохаммед Салах
    В 17 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 14 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    Коллектив из одноименного английского города находится на первой строчке в таблице чемпионата с 46 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов.

    Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают своим оппонентам с сентября. Последний раз команда уступала «Наполи» в Лиге чемпионов (0:2).

    А недавно «мерсисайдцы» снова потеряли очки в противостоянии с итальянцами на евроарене (1:1). После этого в 14 туре АПЛ «Ливерпуль» одержал верх над «Брайтоном» (2:1).

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    Затем в Премьер-лиге красные разгромили «Эвертон» (5:2) и «Борнмут» (3:0). В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разобрался с «РБ Зальцбургом» (2:0).

    «Уотфорд»

    На данный момент коллектив из Уотфорда замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 9 очков, заработанных в 16 поединках.

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    • В недавних встречах «шершням» удалось победить всего раз. Это произошло после поражений от «Эвертона» (1:2) в Кубке лиги и от «Челси» (1:2) в АПЛ.

    8 ноября в гостях «Уотфорд» одержал верх над «Норвичем» (2:0). А затем «желтая армия» проиграла еще три поединка.

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    С 13 по 15 туры английского первенства команда уступила «Бернли» (0:3), «Саутгемптону» (1:2) и «Лестеру» (0:2). В последней игре «Уотфорд» расписал мировую с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,21, ничья оценивается в 7,50, а на победу «Уотфорда» букмекеры предлагают поставить за 13,0.

    В игре 16 тура АПЛ у красных будет прекрасная возможность заработать очередные три очка и укрепить лидерство. Наш прогноз на матч — «Ливерпуль» победит и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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