«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 30 ноября 2019 года

«Валенсия»
За 14 туров чемпионата Испании команда из одноименного города смогла заработать 20 очков. Сейчас она находится в середине таблицы на 10 месте.
После потери баллов в игре с «Осасуной» в рамках 10 тура Ла Лиги (1:3) оранжевые расписали мировую с «Севильей» на «Месталье» (1:1).
А затем подопечные Альберта Селадеса провели неплохой отрезок из трех кряду побед. «Валенсия» одолела «Эспаньол» (2:1), крупно переиграла «Лилль» в ЛЧ (4:1), а также разобралась с «Гранадой» (2:0).
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В 14 туре Примеры «летучие мыши» потерпели поражение от «Бетиса» (1:2), а в поединке против «Челси» шикарный гол Васса на 82 минуте подарил команде ничью — 2:2.
«Вильярреал»
Клуб из провинции Кастельон сейчас располагается на 12 строчке в таблице с 18 баллами на счету. От «Валенсии» команда отстает на 2 очка.
После двух побед над «Эспаньолом» (1:0) и «Алавесом» (4:1) подопечные Хавьера Кальехи больше не выигрывали.
В 11 туре Примеры в гостях «Вильярреал» потерпел поражение от «Эйбара» (2:1), а в следующем матче в рамках чемпионата «желтая субмарина» разошлась миром с «Атлетиком» (0:0).
Затем коллектив Кальехи оказался слабее «Мальорки» на выезде (1:3), а чуть позже дома его команда уступила «Сельте» (1:3).
Прогноз
На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,40, а на победу «Вильярреала» — 2,95.
Наш прогноз на матч — «Валенсия» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,74. 0