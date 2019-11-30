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    Разберется ли «Валенсия» с «Вильярреалом» дома?

    «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Вильярреал»
    Даниэль Васс
    В 15 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 30 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2019 года
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    «Валенсия»

    За 14 туров чемпионата Испании команда из одноименного города смогла заработать 20 очков. Сейчас она находится в середине таблицы на 10 месте.

    После потери баллов в игре с «Осасуной» в рамках 10 тура Ла Лиги (1:3) оранжевые расписали мировую с «Севильей» на «Месталье» (1:1).

    А затем подопечные Альберта Селадеса провели неплохой отрезок из трех кряду побед. «Валенсия» одолела «Эспаньол» (2:1), крупно переиграла «Лилль» в ЛЧ (4:1), а также разобралась с «Гранадой» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 14 туре Примеры «летучие мыши» потерпели поражение от «Бетиса» (1:2), а в поединке против «Челси» шикарный гол Васса на 82 минуте подарил команде ничью — 2:2.

    «Вильярреал»

    Клуб из провинции Кастельон сейчас располагается на 12 строчке в таблице с 18 баллами на счету. От «Валенсии» команда отстает на 2 очка.

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    • После двух побед над «Эспаньолом» (1:0) и «Алавесом» (4:1) подопечные Хавьера Кальехи больше не выигрывали.

    В 11 туре Примеры в гостях «Вильярреал» потерпел поражение от «Эйбара» (2:1), а в следующем матче в рамках чемпионата «желтая субмарина» разошлась миром с «Атлетиком» (0:0).

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    Затем коллектив Кальехи оказался слабее «Мальорки» на выезде (1:3), а чуть позже дома его команда уступила «Сельте» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,40, а на победу «Вильярреала» — 2,95.

    Наш прогноз на матч — «Валенсия» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,74. 0

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    «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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