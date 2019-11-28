«Селтик» — «Ренн». Прогноз (к. 2,9) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «Селтик» и «Ренн». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — «Ренн».

«Селтик»

Сейчас шотландский коллектив из Глазго имеет на своем счету 10 очков, что позволило ему досрочно выйти в 1/16 финала турнира.

Единственная осечка в Лиге Европы случилась у команды в первом туре. Как раз во Франции на «Роазон Парк» гости сыграли вничью с нынешним соперником (1:1).

Но в следующем поединке на евроарене «Селтик» победил «ЧФР Клуж» (2:0), а затем в домашней игре против «Лацио» хозяева взяли верх над римлянами (2:1).

В четвертом туре дружина Нила Леннона победила на выезде «Лацио» (2:1) и вышла в плей-офф. К грядущему поединку коллектив подходит с победной серией в восемь матчей во всех турнирах.

«Ренн»

В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским клубом (1:1). Соперники обменялсь голами с 11-метровой отметки.

После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух последующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.

Тем самым «Ренн» идет на последнем, четвертом месте группы с одним баллом.

Во французском первенстве подопечные Жюльена Стефана уступили «Дижону» (1:2) в предыдущем туре после двух побед кряду и занимают 11-е место.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оцениваются в 5,5, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0