«Селтик» — «Ренн». Прогноз (к. 2,9) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

«Селтик»
Сейчас шотландский коллектив из Глазго имеет на своем счету 10 очков, что позволило ему досрочно выйти в 1/16 финала турнира.
Единственная осечка в Лиге Европы случилась у команды в первом туре. Как раз во Франции на «Роазон Парк» гости сыграли вничью с нынешним соперником (1:1).
Но в следующем поединке на евроарене «Селтик» победил «ЧФР Клуж» (2:0), а затем в домашней игре против «Лацио» хозяева взяли верх над римлянами (2:1).
В четвертом туре дружина Нила Леннона победила на выезде «Лацио» (2:1) и вышла в плей-офф. К грядущему поединку коллектив подходит с победной серией в восемь матчей во всех турнирах.
«Ренн»
В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским клубом (1:1). Соперники обменялсь голами с 11-метровой отметки.
После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух последующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.
Тем самым «Ренн» идет на последнем, четвертом месте группы с одним баллом.
Во французском первенстве подопечные Жюльена Стефана уступили «Дижону» (1:2) в предыдущем туре после двух побед кряду и занимают 11-е место.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оцениваются в 5,5, а ничья — в 4,2.
Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0