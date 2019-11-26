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    Оформит ли «Реал» выход в 1/8 финала?

    «Реал» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — ПСЖ
    Эден Азар
    Во вторник, 26 ноября, «Реал» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы A, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.90
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 7 очков.

    «Сливочные» на старте группового этапа проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3), затем разошлись миром с «Брюгге» (2:2), после чего дважды разобрались с «Галатасараем» (1:0 и 6:0).

    Учитывая тот факт, что мадридцы оторвались от ближайшего преследователя на пять баллов, им достаточно набрать еще два очка, чтобы обеспечить себе выход в 1/8 финала.

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    На выходных в рамках Примеры «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» (3:1), благодаря чему не отпустил в отрыв «Барселону», с которой делит лидерство.

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    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» уверенно возглавляет группу А, набрав максимально возможные 12 очков.

    На групповом этапе парижане поочередно обыграли «Реал» (3:0), «Галатасарай» (1:0) и «Брюгге» (5:0 и 1:0).

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    Одержав четыре победы, подопечные Томаса Тухеля обеспечили себе выход в 1/8 финала, но еще не гарантировали первое место.

    В чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» смотрится убедительно. После 14 сыгранных туров парижане оторвались от ближайшего конкурента на девять очков. В своем последнем матче они победили «Лилль» (2:0).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 2.34, победа «Пари Сен-Жермен» — 2.90, ничья — 3.90.

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    Первая встреча этих команд показала, что чемпионы Франции обладают более качественным составом. Однако в Мадриде, как нам кажется, подопечным Томаса Тухеля победить не удастся.

    Во-первых, парижанам нет смысла тратить много сил и рисковать здоровьем, ведь они уже вышли в 1/8 финала и даже в случае поражения вряд ли отдадут свое первое место в группе.

    Во-вторых, сам «Реал» будет злее. Ему, безусловно, хочется взять реванш за крупное поражение в первом круге. Кроме того, ему бы хотелось набрать три очка, чтобы обезопасить себя от нервного матча против «Брюгге» в заключительном туре. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Реала" с форой 0» за 1.75. 0

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