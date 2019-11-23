ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Айлендерс»НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари» Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
    Все новости спорта

    Будет ли богатой на голы встреча на «Сан-Сиро»?

    «Милан» — «Наполи». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Италии 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз на «Милан» — «Наполи»
    Стефано Пиоли
    В 13 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 23 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.15
  • Играть!
    •

    «Милан»

    По завершении 12 туров чемпионата Италии коллектив из одноименного города занимает 14 место в таблице с 13 очками на счету. От неаполитанцев клуб отстает на 6 пунктов.

    После матча с «Дженоа», в котором «россонери» победили со счетом 1:2, команду возглавил новый тренер Стефано Пиоли. В первом поединке под его руководством «Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

    Затем в Риме гости потерпели поражение от «Ромы» (2:1). В самом конце октября красно-черные с минимальным преимуществом одолели СПАЛ (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    А 3 ноября на «Сан-Сиро» хозяева не справились с «Лацио» (1,2). Поражением завершилась и выездная встреча с «Ювентусом» (1:0).

    «Наполи»

    На данный момент неаполитанцы идут седьмыми в таблице чемпионата с 19 баллами в активе. От еврокубковой зоны команду отделяют три очка.

  • «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать
  • Чем разрешится размолвка наставника и топ-звезды?
  • 14/11/2019

    • Последний раз в Серии А «партенопейцы» побеждали в 8 туре. Тогда в родных стенах хозяева разобрались с «Вероной» (2:0). Затем в Лиге чемпионов «Наполи» одолел «РБ Зальцбург» (2:3).

    С тех пор подопечные Карло Анчелотти лишь теряют очки. 27 октября клуб из Неаполя сыграл вничью со СПАЛом (1:1), после чего он разошелся миром с «Аталантой» (2:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    А в 11 туре «Наполи» оказался слабее «Ромы» (2:1). Чуть позже на евроарене «маленькие ослы» не выявили сильнейшего в поединке с «РБ Зальцбургом» (1:1), а также заработали лишь 1 балл во встрече с «Дженоа» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,55, а на победу «Наполи» — 2,26.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Милан» — «Наполи». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Италии 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Милан» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • 08:56
    • Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 07:19
    • Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
  • 23:26
    • Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие