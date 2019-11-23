«Милан» — «Наполи». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Италии 23 ноября 2019 года

В 13 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 23 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Наполи».

«Милан»

По завершении 12 туров чемпионата Италии коллектив из одноименного города занимает 14 место в таблице с 13 очками на счету. От неаполитанцев клуб отстает на 6 пунктов.

После матча с «Дженоа», в котором «россонери» победили со счетом 1:2, команду возглавил новый тренер Стефано Пиоли. В первом поединке под его руководством «Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

Затем в Риме гости потерпели поражение от «Ромы» (2:1). В самом конце октября красно-черные с минимальным преимуществом одолели СПАЛ (1:0).

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А 3 ноября на «Сан-Сиро» хозяева не справились с «Лацио» (1,2). Поражением завершилась и выездная встреча с «Ювентусом» (1:0).

«Наполи»

На данный момент неаполитанцы идут седьмыми в таблице чемпионата с 19 баллами в активе. От еврокубковой зоны команду отделяют три очка.

Последний раз в Серии А «партенопейцы» побеждали в 8 туре. Тогда в родных стенах хозяева разобрались с «Вероной» (2:0). Затем в Лиге чемпионов «Наполи» одолел «РБ Зальцбург» (2:3).

С тех пор подопечные Карло Анчелотти лишь теряют очки. 27 октября клуб из Неаполя сыграл вничью со СПАЛом (1:1), после чего он разошелся миром с «Аталантой» (2:2).

А в 11 туре «Наполи» оказался слабее «Ромы» (2:1). Чуть позже на евроарене «маленькие ослы» не выявили сильнейшего в поединке с «РБ Зальцбургом» (1:1), а также заработали лишь 1 балл во встрече с «Дженоа» (0:0).

Прогноз

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,55, а на победу «Наполи» — 2,26.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,53. 0