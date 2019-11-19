Вьетнам — Таиланд. Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

19 ноября в шестом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Вьетнама в Ханое сыграет с национальной командой Таиланда. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на Вьетнам — Таиланд.

Вьетнам

Сборная Вьетнама на прошедшем Кубке Азии добились достойного результата, дойдя до четвертьфинала, уступив там команде Японии со счетом 0:1.

В отборочной компании к предстоящему чемпионату мира «золотые звезды» продолжают удивлять, находясь на первом месте в группе G, имея в своем активе 10 очков, опережая вторую позицию на три пункта.

Начали вьетнамцы квалификацию с ничьей со своим предстоящим противником (0:0) в гостях, после чего выиграли три встречи кряду.

Сперва они одолели дома Малайзию (1:0), потом была победа на выезде над Индонезией (3:1), а накануне они дома положили на лопатки ОАЭ — 1:0.

Таиланд

Сборная Таиланда на Кубке Азии-2019 добралась до 1/8 финала, проиграв там Китаю со счетом 1:2.

После четырех матчей квалификационного этапа ЧМ-2022 «боевые слоны» с семью очками идут вторыми в группе G, отставая от первого Вьетнама на три пункта.

Начали они отборочную компанию с домашней мировой с вьетнамцами (0:0), после чего выиграли две игры, поочередно одолев на выезде Индонезию (3:0) и дома ОАЭ (2:1), а несколько дней тому назад состоялось поражение от Малайзии (1:2) в гостях.

Помимо игры в первом круге (0:0), эти команды играли в этом году и в товарняке, который принес викторию Вьетнаму со счетом 1:0.

Прогноз на Вьетнам — Таиланд

В матче двух лидеров группы G мы не ждем феерии голов. Предлагаем поставить на «низовой» матч. 0