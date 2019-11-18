Лихтенштейн — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 18 ноября 2019 года

В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Лихтенштейна 18 ноября на стадионе «Райнпарк» в городе Вадуц сыграет с Боснией и Герцеговиной. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Лихтенштейн — Босния и Герцеговина.

Лихтенштейн

Приняв участие в 9 матчах квалификации, команда смогла заработать 2 очка, вследствие чего она заняла последнее место в турнирной таблице Группы J.

В 1 туре отборочного цикла эта сборная в родных стенах уступила Греции (0:2), после чего над Лихтенштейном взяла верх Италия (6:0).

В 3 туре красно-синие проиграли Армении (3:0), а затем коллектив Хельги Кольвидссона оказался слабее Финляндии (0:2). Поражением завершилась и выездная встреча с Боснией и Герцеговиной (5:0).

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А вот 8 сентября Лихтенштейн заработал первые очки в кампании, расписав мировую с Грецией (1:1). Еще одна ничья была зафиксирована в противостоянии с Арменией (1:1), но уже в следующих матчах команда уступила Италии (0:5) и Финляндии (3:0).

Босния и Герцеговина

В текущей кампании к Евро-2020 «золотые лилии» смогли заработать всего 10 баллов, из-за чего без шансов на выход из группы они заняли 5 место в таблице.

Старт квалификации был для «драконов» удачным. В родных стенах они переиграли Армению (2:1), но чуть позже команда разошлась миром с Грецией (2:2), а летом уступила Финляндии (2:0) и Италии (2:1).

Первый поединок осеннего отборочного цикла Босния и Герцеговина выиграла, разобравшись с Лихтенштейном (5:0), а затем сине-желтые потерпели поражение от Армении (4:2).

В 7 туре квалификации боснийцы одолели Финляндию (4:1), после чего они оказались слабее Греции (2:1) и Италии (0:3).

Прогноз

На победу Лихтенштейна в этой встрече букмекеры дают коэффициент 26,0, на ничью — 9,50, а на победу Боснии и Герцеговины — 1,10.

Наш прогноз на матч — победа Боснии и Герцеговины с форой -2 с коэффициентом 1,58. 0