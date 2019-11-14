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    Продолжит ли Японии идти без потерь?

    Киргизия — Японии. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз на Киргизия — Японии
    Футболисты сборной Японии
    14 ноября в Бишкеке сборная Киргизии примет национальную команду Японии в пятом туре второго отборочного этапа азиатской зоны ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 14:15 по Москве. Прогноз на Киргизия — Японии.

    Киргизия

    Сборная Киргизии в 2019 году впервые в своей истории участвовала в финальной части Кубка Азии, где сразу же смогла выйти в плей-офф турнира.

    В 1/8 финала киргизы только по итогам дополнительного времени уступили дорогу в четвертьфинал сборной ОАЭ — 2:3 ОТ.

    Отборочную компанию к мировому форуму в Катаре Киргизия начала с минимального поражения от Таджикистана (0:1) в гостях, а во второй игре «белые соколы» разгромили на своей территории Мьянму (7:0).

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    В третьей игре киргизы на выезде переиграли сборную Монголию со счетом 2:1 и с шестью очками идут вторыми в группе F.

    Японии

    «Синие самураи» начали этот год с шести викторий кряду, которые пришлись на матчи континентального первенства, где они добрались до финала, проиграв там Катару со счетом 1:3.

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    Летом японцы принимали участие в Кубке Америки-2019, закончив там выступление на групповом этапе, заработав в трех встречах два очка.

    В квалификации к ЧМ-2022 сборная Японии идет пока без потерь, выиграв три поединка и не пропустив в них. Она поочередно одолела Мьянму (2:0) в гостях, Монголию (6:0) дома и Таджикистан (3:0) на выезде. С девятью очками японцы возглавляют группу F.

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    • В прошлом году японцы обыграли киргизов в товарищеском матче со счетом 4:0.

    Прогноз на Киргизия — Японии

    Прогнозируем, что Япония победит с разницей в несколько мячей и приблизит свой выход в следующий раунд квалификации ЧМ-2022. 0

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    Киргизия — Японии. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года. Прогноз на Киргизия — Японии. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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