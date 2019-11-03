«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 3 ноября 2019 года

В воскресенье, 3 ноября, в рамках 21-го тура первого российского дивизиона московское «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова сыграет со «СКА-Хабаровском». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «СКА-Хабаровск».

«Торпедо»

«Торпедо» с 46 очками по итогам первого круга первого дивизиона единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

После поражения в 18-м туре ФНЛ в родных пенатах от «Чертаново» со счетом 0:1, затем «автозаводцы» дважды выиграли и раз сыграли вничью.

Одна из викторий пришлась на матч чемпионата против «Чайки» (2:1) дома, также «черно-белые» дважды играли с «Балтикой». В первенстве эти команды сыграли вничью 1:1 в Калининграде, после чего торпедовцы одолели «балтийце» на своем поле в 1/8 финала Кубка России — 1:0.

В 12 домашних встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» добыло десять побед, а также по разу сыграло вничью и проиграло, разница мячей — 23:9.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» по итогам 20 туров первой лиги расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко, отставая от четвертой строки на семь пунктов.

На данный момент у дальневосточников 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва свели четыре поединка вничью, а в последнем туре праздновали победу.

Мировые результаты пришлись по 1:1 с «Химками» и «Томью» дома, а также по 2:2 с «Краснодаром-2» и «Нефтехимиком». Три балла заработали в домашней встрече со второй командой «Спартака» — 3:0.

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Восемь выездных игр в этом первенстве первой лиги принесли «армейцам» две виктории, четыре ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 15:15.

В первом круге «Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» на его поле со счетом 1:0.

Прогноз на «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.80.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.

Московская команда, которая в четверг провела тяжелый матч в Кубке страны, может не успеть восстановиться в игре в чемпионате. Поэтому, предлагаем поставить с форой на гостей. 0