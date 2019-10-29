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    «Ман Сити» легко разберется с защитой «Саутгемптона»

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
    Фил Фоден
    В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон». Матч состоится 29 октября на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

    «Манчестер Сити»

    В рамках данного турнира «горожане» провели лишь 1 матч. В выездной встрече 1/16 финала на стадионе «Дипдейл» гости победили «Престон» (0:3).

    Затем подопечные Пепа Гвардиолы одолели «Эвертон» в чемпионате (1:3) и «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (2:0). А в 8 туре АПЛ команда из Манчестера уступила «Вулверхэмптону» (0:2).

    После этого «горожане» разобрались с «Кристал Пэлас» (0:2), а чуть позже «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» на евроарене (5:1).

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    В последнем на сегодняшний день поединке небесно-голубые взяли верх над «Астон Виллой» (3:0). Сейчас с 22 очками в активе этот коллектив идет вторым в турнирной таблице.

    «Саутгемптон»

    На стадии 1/32 финала Кубка лиги коллектив из одноименного английского города в гостях минимально переиграл «Фулхэм» (0:1). А в следующем раунде команда разгромила «Портсмут» (0:4).

    Но после поединка в 1/16 финала «святые» начали выступать крайне неудачно. В 7 туре Премьер-лиги подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «Тоттенхэму» (2:1).

    Затем у себя дома хозяева крупно проиграли «Челси» (1:4), а после паузы на матчи сборных «Саутгемптон» расписал мировую с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    Десятый тур Премьер-лиги «святые» предпочли бы и вовсе забыть. В родных стенах команда была растоптана «Лестером» (0:9). С 8 баллами в активе «Саутгемптон» находится в зоне вылета.

    Прогноз

    Победа «Манчестер Сити» в этой встрече оценивается скромным коэффициентом 1,11, на ничью букмекеры дают коэффициент 9,80, а на победу «Саутгемптона» — 21,0.

    Несмотря на то что многие футболисты «горожан» получат отдых, обоймы в распоряжении тренера хватит на крупную победу в 1/8 финала Кубка лиги. Наш прогноз на матч — «Манчестер Сити» выиграет оба тайма с коэффициентом 1,88. 0

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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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