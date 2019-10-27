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    Кто выиграет французское «Класико»?

    ПСЖ — «Марсель». Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч чемпионата Франции 27 октября 2019 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Марсель»
    ПСЖ выиграл пять предыдущих матчей
    В 11 туре французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.24
  • X
  • 6.40
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    ПСЖ

    Парижский клуб является лидером чемпионата с 24 очками, заработанным в 10 встречах. «Пари Сен-Жермен» пропустил пять голов, что является вторым лучшим показателем в первенстве.

    Первое поражение в сезоне состоялось против «Ренна» на выезде еще во втором туре — 1:2. Затем парижане выдали серию из пяти побед подряд, включая успех против «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов, а потом вновь уступили — «Реймсу» дома (0:2).

    Перекрыть эту неудачу ПСЖ сумел пятью подряд победами. Они пришлись на матчи с «Бордо» (1:0), «Анже» (4:0), «Ниццой» (4:1), а также — «Галатасараем» (1:0) и «Брюгге» (5:0) в ЛЧ.

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    «Марсель»

    На данный момент коллектив располагается на 4 месте в турнирной таблице чемпионата. За 10 поединков южане заработали 16 очков.

    Проиграв в стартовой встрече нового сезона «Реймсу» (0:2), подопечные Андре Виллаша-Боаша никому не уступали в регулярном первенстве вплоть до позапрошлого тура.

    По завершении квалификации на Евро-2020 южане оказались сильнее «Монако» (3:4). После этого «Марсель» трижды сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Дижоном» (0:0) и «Ренном» (1:1).

    В позапрошлом туре провансальцы уступили на выезде «Амьену» (1:3), но уже в прошлом победили дома «Страсбург» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,4. 0

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