«Лечче» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября

В рамках девятого тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграет с «Лечче». Матч пройдет 26 октября в Лечче. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Лечче» — «Ювентус».

«Лечче»

«Лечче» подошел к матчу против лидера чемпионата Италии с серией из трех подряд матчей без побед. При этом стоит отметить, что в последних турах у команды Фабио Ливерани был не самый простой календарь.

«Лечче» сперва проиграл «Роме» (0:1), затем «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

В турнирной таблице Серии А «Лечче», набрав 7 очков, занимает 16-е место. У команды 9 забитых мячей и 17 пропущенных. По пропущенным у «Лечче» второй худший результат в лиге.

«Ювентус»

«Ювентус» на неделе играл в Лиге чемпионов. Подопечные Маурицио Сарри дома обыграли московский «Локомотив» — 2:1.

Таким образом, «Старая Синьора» продлила серию своих побед во всех турнирах до семи матчей. В чемпионате Италии эта серия насчитывает пять поединков.

В трех последних турах «Ювентус» стабильно забивал по два мяча и этого хватало, чтобы выиграть. Сперва 2:0 против СПАЛа, затем 2:1 против «Интера» и 2:1 в матче с «Болоньей».

В таблице Серии А «Ювентус» в лидерах. У команды в активе 22 очка из 24 возможных. На 1 очко туринцы опережают «Интер». У «Юве» 15 забитых мячей (пятый результат в лиге) и 7 пропущенных (второй).

Прогноз

На победу «Лечче» букмекеры дают коэффициент 10,00, на ничейный результат — 5,20, а на победу «Ювентуса» — 1,37.

Прогноз на матч «Лечче» — «Ювентус» — победа гостей и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,72.

Также можно поставить на «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,935. 0