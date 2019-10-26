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    «Ювентус» не испытает проблем в Лечче

    «Лечче» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября

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    Прогноз на «Лечче» — «Ювентус»
    Пауло Дибала
    В рамках девятого тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграет с «Лечче». Матч пройдет 26 октября в Лечче. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Лечче» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.32
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    «Лечче»

    «Лечче» подошел к матчу против лидера чемпионата Италии с серией из трех подряд матчей без побед. При этом стоит отметить, что в последних турах у команды Фабио Ливерани был не самый простой календарь.

    «Лечче» сперва проиграл «Роме» (0:1), затем «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

    В турнирной таблице Серии А «Лечче», набрав 7 очков, занимает 16-е место. У команды 9 забитых мячей и 17 пропущенных. По пропущенным у «Лечче» второй худший результат в лиге.

    «Ювентус»

    «Ювентус» на неделе играл в Лиге чемпионов. Подопечные Маурицио Сарри дома обыграли московский «Локомотив» — 2:1.

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    • Таким образом, «Старая Синьора» продлила серию своих побед во всех турнирах до семи матчей. В чемпионате Италии эта серия насчитывает пять поединков.

    В трех последних турах «Ювентус» стабильно забивал по два мяча и этого хватало, чтобы выиграть. Сперва 2:0 против СПАЛа, затем 2:1 против «Интера» и 2:1 в матче с «Болоньей».

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    В таблице Серии А «Ювентус» в лидерах. У команды в активе 22 очка из 24 возможных. На 1 очко туринцы опережают «Интер». У «Юве» 15 забитых мячей (пятый результат в лиге) и 7 пропущенных (второй).

    Прогноз

    На победу «Лечче» букмекеры дают коэффициент 10,00, на ничейный результат — 5,20, а на победу «Ювентуса» — 1,37.

    Прогноз на матч «Лечче» — «Ювентус» — победа гостей и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,72.

    Также можно поставить на «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,935. 0

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    «Лечче» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября. Прогноз на «Лечче» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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