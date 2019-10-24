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    «Спортинг» не потеряет очки в Лиге Европы

    «Спортинг» — «Русенборг». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 24 октября

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    Прогноз на «Спортинг» — «Русенборг»
    Бруну Фернандеш
    В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе D «Спортинг» будет принимать «Русенборг». Встреча пройдет 24 октября на стадионе «Жозе Алваладе». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Русенборг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
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  • 4.50
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    «Спортинг»

    В конце осени у «Спортинга» произошла смена тренера — команду принял Жорже Силаш. Под его руководством лиссабонцы прервали серию из трех подряд поражений и в трех матчах одержали две победы при одном поражении.

    Сперва в чемпионате Португалии был обыгран «Авеш» (1:0), а затем в Лиге Европы «Спортинг» выиграл у австрийского ЛАСКа (2:1). Но в минувший уик-энд «Спортинг» проиграл «Алверке» (0:2) в Кубке Португалии.

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    В Лиге Европы лиссабонцы ранее уступили ПСВ (2:3) и с тремя очками после двух туров занимают второе место в своей группе.

    Что касается чемпионата Португалии, то здесь после семи матчей «Спортинг» занимает только шестое место. У команды 11 очков, 11 забитых и 9 пропущенных.

    «Русенборг»

    «Русенборг» к матчу против «Спортинга» подходит с серией из четырех матчей подряд без побед — одно поражение и две ничьи в чемпионате Норвегии и поражение в Лиге Европы.

    В ЛЕ команда Эйрика Хорнеланда пока проиграла дважды в двух матчах — сперва 0:1 против ЛАСКа, а затем 1:4 от ПСВ.

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    Без набранных очков «Русенборг» пока располагается на последней строчке в турнирной таблице группы D.

    Что касается чемпионата Норвегии, то здесь после ничьей с «Кристиансундом» (2:2) в последнем туре «Русенборг» идет четвертым. У команды 41 очко после 25 туров. От лидирующего «Мольде» команда отстает на 15 очков.

    Прогноз

    На победу «Спортинга» дается коэффициент 1,53, на ничью — 4,90, а на победу «Русенборга» — 6,05.

    Наш прогноз на матч — победа «Спортинга» и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,75. 0

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