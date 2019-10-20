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    Поможет ли «Динамо» увольнение Хохлова?

    «Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» — «Краснодар»
    Маркус Берг
    В воскресенье, 20 октября, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Октября 2019 года
    Динамо
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    •  Динамо 19:00 Краснодар Краснодар
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    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 10 очков.

    В нынешнем сезоне «бело-голубые» сумели обыграть только «Урал» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Также москвичи набирали очки в матчах с «Арсеналом» (1:1), «Спартаком» (0:0), «Крыльями Советов» (0:0) и «Уфой» (0:0).

    А вот «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2), «Локомотиву» (1:2), «Сочи» (2:3), «Ростову» (0:3) и «Оренбургу» (0:2) подопечные Дмитрия Хохлова проиграли. Последняя неудача стала причиной увольнения главного тренера, полноценную замену которому пока не нашли.

    Все прогнозы на РПЛ

    Во время перерыва на матчи сборных «Динамо» одержало победу над армянским «Пюником» (2:0) в товарищеской встрече.

    «Краснодар»

    «Краснодар», набрав 26 очков в 12 турах, входит в группу лидеров наряду с «Локомотивом», «Зенитом» и «Ростовом».

    «Горожане» в этом сезоне успешно сыграли с «Уфой» (3:2), «Сочи» (3:0), «Рубином» (1:0), «Тамбовом» (2:0), «Уралом» (4:2), «Крыльями Советов» (4:2), «Арсеналом» (2:0) и «Спартаком» (2:1).

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    • С «Зенитом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) «быки» разошлись миром, что тоже можно назвать успехом. А вот поражения от «Ахмата» (0:1) и ЦСКА (2:3) вряд ли входили в их планы.

    Также стоит заметить, что «Краснодар» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, проиграв «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.45, победа «Динамо» — 2.90, ничья — 3.30.

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    Честно говоря, данный расклад немного удивляет, ведь команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

    Да, у «быков» не все получается в еврокубках, но в чемпионате они в целом играют неплохо, особенно против середняков и аутсайдеров.

    Что касается «бело-голубых», то они выигрывают крайне редко, и увольнение Дмитрия Хохлова вряд ли приведет к мгновенному взлету. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Краснодара" с форой 0» за 1.75.

    Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.96. Результативной игры мы не ждем, поскольку у «горожан» имеются некоторые кадровые проблемы, перед Лигой Европы они будут экономить силы, да и «Динамо» пропускает не слишком много как для аутсайдера. 0

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