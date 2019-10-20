«Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Краснодар».

«Динамо»

Московское «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 10 очков.

В нынешнем сезоне «бело-голубые» сумели обыграть только «Урал» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Также москвичи набирали очки в матчах с «Арсеналом» (1:1), «Спартаком» (0:0), «Крыльями Советов» (0:0) и «Уфой» (0:0).

А вот «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2), «Локомотиву» (1:2), «Сочи» (2:3), «Ростову» (0:3) и «Оренбургу» (0:2) подопечные Дмитрия Хохлова проиграли. Последняя неудача стала причиной увольнения главного тренера, полноценную замену которому пока не нашли.

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Во время перерыва на матчи сборных «Динамо» одержало победу над армянским «Пюником» (2:0) в товарищеской встрече.

«Краснодар»

«Краснодар», набрав 26 очков в 12 турах, входит в группу лидеров наряду с «Локомотивом», «Зенитом» и «Ростовом».

«Горожане» в этом сезоне успешно сыграли с «Уфой» (3:2), «Сочи» (3:0), «Рубином» (1:0), «Тамбовом» (2:0), «Уралом» (4:2), «Крыльями Советов» (4:2), «Арсеналом» (2:0) и «Спартаком» (2:1).

С «Зенитом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) «быки» разошлись миром, что тоже можно назвать успехом. А вот поражения от «Ахмата» (0:1) и ЦСКА (2:3) вряд ли входили в их планы.

Также стоит заметить, что «Краснодар» неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, проиграв «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.45, победа «Динамо» — 2.90, ничья — 3.30.

Честно говоря, данный расклад немного удивляет, ведь команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

Да, у «быков» не все получается в еврокубках, но в чемпионате они в целом играют неплохо, особенно против середняков и аутсайдеров.

Что касается «бело-голубых», то они выигрывают крайне редко, и увольнение Дмитрия Хохлова вряд ли приведет к мгновенному взлету. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Краснодара" с форой 0» за 1.75.

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.96. Результативной игры мы не ждем, поскольку у «горожан» имеются некоторые кадровые проблемы, перед Лигой Европы они будут экономить силы, да и «Динамо» пропускает не слишком много как для аутсайдера. 0