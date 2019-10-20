ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка Александр ОвечкинНХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист Овечкина Футболисты «Гранады»Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»
  • 13:00
    • «Тамбов» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 11:58
    • «Милан» намерен пригласить Гвардиолу
  • 11:30
    • «Челси» интересен полузащитник сборной Украины
  • 10:43
    • Месси завершит карьеру в «Барселоне»
  • 09:54
    • Почеттино: Кейн заменит Льориса в роли капитана
  • 09:46
    • Бетербиев проведет следующий бой против китайца
  • 09:26
    • Овечкин обошел Беливо по очкам в НХЛ
    Все новости спорта

    Что принесет встреча аутсайдеров БЛ?

    «Кельн» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 20 октября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Падерборн 07 Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Кельн» — «Падерборн»
    Игроки «Кельна»
    В восьмом туре чемпионата Германии «Кельн» 20 октября на своем поле примет «Падерборн». Поединок начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Кельн» — «Падерборн».

    «Кельн»

    «Кельн» в семи матчах чемпионата Германии смог заработать четыре очка и расположился на 17 строке в турнирной таблице, уступая безопасной позиции всего балл.

    Разжиться пунктами «козлы» смогли в выездных играх с «Фрайбургом», обыграв его со счетом 2:1, и с «Шальке» (1:1) в последнем туре БЛ. Этим мировым исходом они прервали свою 3-матчевую проигрышную серию.

  • Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан
  • «Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов
  • 02/10/2019

    • Все три домашние игры текущего сезона Бундеслиги «Кельн» проиграл, забив в этих поединках всего лишь один гол при восьми пропущенных.

    «Падерборн»

    «Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги текущего сезона. В семи поединках команда только раз сумела сыграть вничью и засела на дне турнирки.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Единственный свой балл «сине-черные» заработали в выездной игре с «Вольфсбургом», сыграв 1:1. Еще два выезде закончились поражениями в один мяч — от «Байера» (2:3) и «Герты» (1:2) в последнем туре.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В домашних встречах они проигрывали «Фрайбургу» (1:3), а «Шальке» (1:5), «Баварии» (2:3) и «Майнцу» (1:2).

    В минувшем сезоне, когда эти клубы играли еще во второй Бундеслиге, «Падерборн» дважды обыграл «Кельн»: 3:2 — дома и 5:3 — в гостях. Также команды в этом году провели товарняк, где опят же победил «Падерборн» — 5:3.

    Прогноз на «Кельн» — «Падерборн»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 1.71.

    На викторию «Падерборна» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.30.

    В поединке двух аутсайдеров Бундеслиги ждем результативного матча. Предлагаем поставить на ТБ 3,0. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лестер — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Лионель Месси
  • Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
    • Вчера в 20:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Кельн» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 20 октября 2019 года. Прогноз на «Кельн» — «Падерборн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России Вчера в 21:330
  • 08:53
    • Бетербиев: Cамый важный бой в карьере
  • 08:41
    • Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 11:46
    • «Ювентус» отстранил Манджукича от тренировок в общей группе
  • 11:20
    • «Енисей» вырвал победу у «Луча», ничья «СКА-Хабаровска» и «Томи»
  • 10:58
    • Владельцы «Милана» не планируют продавать клуб
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 11:070
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
  • 22:55
    • Рублев — в полуфинале «Кубка Кремля»
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие