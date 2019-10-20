«Кельн» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 20 октября 2019 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Кельн» 20 октября на своем поле примет «Падерборн». Поединок начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Кельн» — «Падерборн».

«Кельн»

«Кельн» в семи матчах чемпионата Германии смог заработать четыре очка и расположился на 17 строке в турнирной таблице, уступая безопасной позиции всего балл.

Разжиться пунктами «козлы» смогли в выездных играх с «Фрайбургом», обыграв его со счетом 2:1, и с «Шальке» (1:1) в последнем туре БЛ. Этим мировым исходом они прервали свою 3-матчевую проигрышную серию.

Все три домашние игры текущего сезона Бундеслиги «Кельн» проиграл, забив в этих поединках всего лишь один гол при восьми пропущенных.

«Падерборн»

«Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги текущего сезона. В семи поединках команда только раз сумела сыграть вничью и засела на дне турнирки.

Единственный свой балл «сине-черные» заработали в выездной игре с «Вольфсбургом», сыграв 1:1. Еще два выезде закончились поражениями в один мяч — от «Байера» (2:3) и «Герты» (1:2) в последнем туре.

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В домашних встречах они проигрывали «Фрайбургу» (1:3), а «Шальке» (1:5), «Баварии» (2:3) и «Майнцу» (1:2).

В минувшем сезоне, когда эти клубы играли еще во второй Бундеслиге, «Падерборн» дважды обыграл «Кельн»: 3:2 — дома и 5:3 — в гостях. Также команды в этом году провели товарняк, где опят же победил «Падерборн» — 5:3.

Прогноз на «Кельн» — «Падерборн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 1.71.

На викторию «Падерборна» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.30.

В поединке двух аутсайдеров Бундеслиги ждем результативного матча. Предлагаем поставить на ТБ 3,0. 0