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    Сумеет ли Италия без мотивации ярко выступить в 8 туре?

    Лихтенштейн — Италия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на Лихтенштейн — Италия
    Федерико Бернардески
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Лихтенштейна 15 октября на стадионе «Райнпарк» в Вадуце сыграет с Италией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Лихтенштейн — Италия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 45.00
  • X
  • 18.50
  • 2
  • 1.02
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    Лихтенштейн

    За 7 туров квалификационной кампании к Чемпионату Европы красно-синие смогли набрать 2 очка. Сейчас эта команда занимает последнее место в турнирной таблице Группы J.

    На старте отборочного цикла Лихтенштейн в родных стенах не справился с Грецией (0:2), а в следующем поединке коллектив Хельги Кольвидссона был разгромлен Италией в Парме (6:0).

    Во встрече с Арменией в Ереване гости также всухую проиграли (3:0). Чуть позже красно-синие потерпели поражение от Финляндии (0:2). В 5 туре квалификации Лихтенштейн уступил Боснии и Герцеговине (5:0).

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    Первые баллы на этом турнире подопечные Кольвидссона добыли в противостоянии с Грецией в Афинах (1:1), а 10 октября команда разошлась миром с Арменией (1:1).

    Италия

    После своих семи матчей квалификации «лазурная команда» осталась непобедимой в Группе J. Заработав 21 балл, итальянцы заняли лидирующую позицию в турнирной таблице.

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    • Стартовый поединок отборочного цикла коллектив Роберто Манчини выиграл в Удине у Финляндии (2:0). А чуть позже эта сборная разгромила Лихтенштейн (6:0).

    Сухой победой завершилась встреча в Афинах, где гости были сильнее Греции (0:3). В 4 туре квалификационного раунда итальянцы одолели Боснию и Герцеговину (2:1).

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    В сентябре подопечные Манчини взяли верх над Арменией (1:3) и Финляндией (1:2), а в игре 7 тура кампании к Евро «лазурная команда» оказалась сильнее Греции в Риме (2:0).

    Прогноз

    На победу Лихтенштейна в этой встрече букмекеры дают коэффициент 60,0, на ничью — 24,0, а на победу Италии — 1,02.

    Несмотря на то что гости поединка уже никак не упустят свою путевку на Евро, команда сыграет в атакующий футбол и в очередной раз разгромит хозяев. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Италии больше 3,5 с коэффициентом 1,53. 0

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    Лихтенштейн — Италия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 октября 2019 года. Прогноз на Лихтенштейн — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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