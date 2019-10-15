ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке» Россия — КипрГлавная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020 Тристан ДжерриНХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» Ковальчука
  • 15:14
    • Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
  • 12:54
    • Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели КХЛ
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 12:17
    • Стало известно имя нового тренера вратарей «Спартака»
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
  • 09:03
    • «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
    Все новости спорта

    Гвинея и Чили проведут матч на «низах»

    Гвинея — Чили. Прогноз (к. 1.83) и ставки на международный товарищеский матч 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Гвинея — Чили
    Алексис Санчес получил повреждение в матче с Колумбией
    Завтра, 15 октября, в Аликанте сборная Гвинеи сыграет со сборной Чили в рамках международного товарищеского поединка. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Гвинея — Чили.

    Гвинея

    Команда провела очень насыщенную первую половину октября. Сборная Гвинеи заняла первое место на Кубке наций (среди команд, занявших с 9 по 16 место). 12 октября «слоны нации» обыграли Кабо-Верде в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Перед этим была обыграна Либерия (1:0) и Гвинея-Бисау (0:2). Таким образом, за последние 10 дней номинальные хозяева «всухую» одержали три победы кряду.

    Стоит заметить, что Гвинея очень мало забивает. Редко коллектив оформляет больше двух голов. В последний раз команда забивала три мяча в августе 2017 года.

    Чили

    Сборная Чили не смогла установить рекорд на Кубке Америки по количеству побед подряд. Команда проиграла в полуфинале сборной Перу со счетом 0:3. После этого чилийцы уступили в матче за третье место Аргентина 2:1.

  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Кипра
  • Сегодня

    • В сентябре «красная команда» провела две встречи. Вничью 0:0 она сыграла с Аргентиной и 2:1 она уступила Гондурасу.

    Два дня назад Чили снова добыла лишь ничью в поединке с Колумбией (0:0). Получается, что уже 5 матчей кряду чилийцы не могут выиграть — 3 поражения и 2 ничьи.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Добавим, что в прошлой игре Гэри Медель и Алексис Санчес покинули поле досрочно по причине травм. Непонятно, смогут ли они сыграть. Скорее всего, Рейнальдо Руэда их побережет.

    Прогноз

    У Чили плохая текущая форма. Вдобавок к этому команда лишилась двух ключевых футболистов. Но в этот раз чилийцы точно будут играть на победу, поскольку она им просто необходима.

    Гвинея в хорошей форме и в хорошем настроении. Кроме того, коллектив находится в достаточно неплохом игровом тонусе, поэтому он сможет дать бой несобранным чилийцам.

    Вряд ли Гвинея сможет забить больше одного мяча, если конечно забьет вообще. Чили тоже не в форме, поэтому рассчитывать на разгромную победу от команды не стоит. Ставим на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.83. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Ирландия
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Украина — Португалия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Болгария — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Франция — Турция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.63
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Исландия — Андорра
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Косово — Черногория
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Молдавия — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баффало — Даллас
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Завтра в 00:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Завтра в 03:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Монголия — Киргизия
  • Завтра в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КНДР — Южная Корея
  • Завтра в 11:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леонарду Жардим
  • Падение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
    • 17:04 11/10/2019     Россия — Кипр
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
    • 02:35     Гарет Саутгейт
  • У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»
    • 14:00 12/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Гвинея — Чили. Прогноз (к. 1.83) и ставки на международный товарищеский матч 15 октября 2019 года. Прогноз на Гвинея — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Тоже интересно
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • 16:34
    • Де Лигт: У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году
  • 16:04
    • ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском поединке
  • 15:01
    • Алисон и Салах готовы к матчу с МЮ
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 15:48
    • Далич: Модрич получил мышечный ушиб
  • 14:53
    • Пост главного тренера «Лиона» займет Руди Гарсия
  • 14:14
    • Ракитич может покинуть «Барселону» уже этой зимой
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 14:06
    • «Барселона» предложит Фати новый контракт с отступными в 100 млн евро
  • 13:45
    • Кейн: я должен быть не единственным, кто ведёт сборную Англии за собой
  • 13:32
    • Блэкмор: МЮ может спасти только возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие