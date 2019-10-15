Гвинея — Чили. Прогноз (к. 1.83) и ставки на международный товарищеский матч 15 октября 2019 года

Завтра, 15 октября, в Аликанте сборная Гвинеи сыграет со сборной Чили в рамках международного товарищеского поединка. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Гвинея — Чили.

Гвинея

Команда провела очень насыщенную первую половину октября. Сборная Гвинеи заняла первое место на Кубке наций (среди команд, занявших с 9 по 16 место). 12 октября «слоны нации» обыграли Кабо-Верде в серии пенальти.

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Перед этим была обыграна Либерия (1:0) и Гвинея-Бисау (0:2). Таким образом, за последние 10 дней номинальные хозяева «всухую» одержали три победы кряду.

Стоит заметить, что Гвинея очень мало забивает. Редко коллектив оформляет больше двух голов. В последний раз команда забивала три мяча в августе 2017 года.

Чили

Сборная Чили не смогла установить рекорд на Кубке Америки по количеству побед подряд. Команда проиграла в полуфинале сборной Перу со счетом 0:3. После этого чилийцы уступили в матче за третье место Аргентина 2:1.

В сентябре «красная команда» провела две встречи. Вничью 0:0 она сыграла с Аргентиной и 2:1 она уступила Гондурасу.

Два дня назад Чили снова добыла лишь ничью в поединке с Колумбией (0:0). Получается, что уже 5 матчей кряду чилийцы не могут выиграть — 3 поражения и 2 ничьи.

Добавим, что в прошлой игре Гэри Медель и Алексис Санчес покинули поле досрочно по причине травм. Непонятно, смогут ли они сыграть. Скорее всего, Рейнальдо Руэда их побережет.

Прогноз

У Чили плохая текущая форма. Вдобавок к этому команда лишилась двух ключевых футболистов. Но в этот раз чилийцы точно будут играть на победу, поскольку она им просто необходима.

Гвинея в хорошей форме и в хорошем настроении. Кроме того, коллектив находится в достаточно неплохом игровом тонусе, поэтому он сможет дать бой несобранным чилийцам.

Вряд ли Гвинея сможет забить больше одного мяча, если конечно забьет вообще. Чили тоже не в форме, поэтому рассчитывать на разгромную победу от команды не стоит. Ставим на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.83. 0