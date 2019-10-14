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    Исландии нужна уверенная победа над Андоррой

    Исландия — Андорра. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Исландии
    Прогноз на Исландия — Андорра
    Игроки сборной Исландии
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Исландии 14 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике сыграет с Андоррой. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Исландия — Андорра.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 14 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Исландия

    Приняв участие в 7 поединках квалификации, исландская команда заработала 12 очков. Сейчас «викинги» занимают 3 строчку в таблице Группы H, отставая от Турции и Франции на 6 пунктов.

    В 1 туре отборочного цикла подопечные Эрика Хамрена уверенно разобрались с Андоррой (0:2), а затем эта сборная потерпела разгромное поражение от Франции в Париже (4:0).

    8 июня Исландия взяла верх над Албанией (1:0), а несколькими днями позже победила Турцию (2:1).

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    В 5 туре квалификационного раунда «викинги» одолели Молдавию (3:0), но в следующем поединке команда уступила Албании (4:2). Домашняя встреча 11 октября также закончилась для хозяев неудачей. Исландия проиграла Франции (0:1).

    Андорра

    В 7 матчах отборочного цикла трехцветные сумели лишь раз победить. С 3 очками в своей копилке команда располагается на 5 позиции в турнирной таблице.

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    • На старте квалификационной кампании «почтальоны» в родных стенах уступили Исландии (0:2), а через несколько дней подопечные Кольдо проиграли Албании (0:3).

    В 3 туре Андорра в Кишиневе потерпела поражение от Молдавии (1:0), а затем команда была бита французами (0:4). 7 сентября трехцветные оказались слабее Турции (1:0).

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    После этого «почтальоны» вновь уступили Франции (3:0), а вот 10 октября Андорра на своем поле сумела победить Молдавию (1:0).

    Прогноз

    Победа хозяев встречи оценивается скромным коэффициентом 1,02, на ничью букмекеры дают коэффициент 21,0, а на победу Андорры — 41,0.

    После двух поражений кряду Исландии важно ярко выступить перед собственными фанатами. Наш прогноз на матч — победа Исландии с форой -2,5 с коэффициентом 1,53. 0

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