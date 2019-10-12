«Авангард» Курск — «Чертаново». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 12 октября 2019 года

В субботу, 12 октября, в 17-м туре первого российского дивизиона курский «Авангард» на своем поле примет «Чертаново». Начало поединка — в 16:00 по мск. Прогноз на «Авангард» Курск — «Чертаново».

«Авангард» Курск

Курская команда с 17 очками после 16 туров в первенстве первой российской лиги занимает 15 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три пункта.

На данный момент у «Авангарда» 4-матчевая беспроигрышная серия,в которой он три игры закончил с ничейным результатом и одну встречу выиграл.

Мировые пришлись на домашнюю игру с «Мордовией» (2:2), а также выездные с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Лучом» (2:2). Переиграть удалось «Армавир» (2:1) в родных пенатах.

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В восьми играх на своем поле в текущем розыгрыше ФНЛ «соловьи» добыли две победы, пять матчей свели вничью и раз проиграли (еще на старте сезона), разница мячей — 9:10.

«Чертаново»

«Чертаново» перед 17 игровым днем разместилось на шестой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 26 баллов. Четвертой позиции московская команда уступает только по дополнительным показателям.

После двух кряду поражений на своем поле от «Шинника» (0:1) в 14-м туре чемпионата и от «Оренбурга» (0:2 ОТ) в 1/16 финала Кубка России, «чертята» затем в последующих двух играх неизменно брали очки.

Сперва они во Владивостоке обыграли местный «Луч» со счетом 1:0, а в минувшем игровом дне они поделил очки со «Спартаком-2» (2:2) на своей территории.

В гостях в этом розыгрыше ФНЛ «Чертаново» еще не проигрывало, четырежды победив при таком же количестве ничейных исходов, разница мячей — 8:4.

В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями: 2:1 — в Курске и 3:2 — в Москве.

Прогноз на «Авангард» Курск — «Чертаново»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Чертаново» предлагают — 2.70.

На викторию «Авангарда» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

Прогнозируем, что московская команда сможет продлить свою гостевую беспроигрышную серию. Предлагаем поставит на Х2. 0