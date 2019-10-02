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    Как сыграют между собой лидеры Группы H?

    «Валенсия» — «Аякс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Аякс
    Прогноз на «Валенсия» — «Аякс»
    Хаким Зиеш
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 2 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Октября 2019 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 22:00 Аякс Аякс
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    «Валенсия»

    После победы над «Мальоркой» (2:0) руководство клуба неожиданно решило сменить главного тренера. Первый матч для подопечных уже Альберта Селадеса в Ла Лиге был провальным. Команда уступила «Барселоне» (5:2).

    Но в первой встрече группового этапа ЛЧ «летучие мыши» неожиданно одолели «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (0:1). Затем «Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере (1:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В 6 туре чемпионата Испании оранжевые, ведя 3:1, упустили преимущество над «Хетафе», а матч закончился со счетом — 3:3.

    В поединке 28 сентября «Валенсия» с минимальным преимуществом взяла верх над «Атлетиком» (0:1). Сейчас команда из одноименного города находится на 9 месте в турнирной таблице с 9 очками в активе.

    «Аякс»

    Как и «Валенсия», «Аякс» с 3 баллами является лидером Группы H. В первом матче нового еврокубкового сезона амстердамский коллектив с крупным счетом победил французский «Лилль» (3:0).

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    • Затем команда Эрика тен Хага встретилась в Эйндховене с ПСВ в рамках 7 тура Эредивизи. В непростой игре на стадионе «Филипс» клубы разошлись миром (1:1).

    После этого «аяксиды» на своем поле разгромили «Фортуну» (5:0) и уверенно расправились с «Гронингеном» (2:0).

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    В нынешнем сезоне «Аякс» еще никому не проигрывал, на данный момент команда из Амстердама с 20 очками в активе занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

    Прогноз

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, ничья оценивается в 3,75, а успех «Аякса» — в 2,70.

    На «Месталье» подопечные Тен Хага постараются взять игру под собственный контроль. В гостях амстердамцы не боятся никого. Наш прогноз на матч — «Аякс» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,82. 0

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