«Валенсия» — «Аякс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 2 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Аякс».

«Валенсия»

После победы над «Мальоркой» (2:0) руководство клуба неожиданно решило сменить главного тренера. Первый матч для подопечных уже Альберта Селадеса в Ла Лиге был провальным. Команда уступила «Барселоне» (5:2).

Но в первой встрече группового этапа ЛЧ «летучие мыши» неожиданно одолели «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (0:1). Затем «Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере (1:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В 6 туре чемпионата Испании оранжевые, ведя 3:1, упустили преимущество над «Хетафе», а матч закончился со счетом — 3:3.

В поединке 28 сентября «Валенсия» с минимальным преимуществом взяла верх над «Атлетиком» (0:1). Сейчас команда из одноименного города находится на 9 месте в турнирной таблице с 9 очками в активе.

«Аякс»

Как и «Валенсия», «Аякс» с 3 баллами является лидером Группы H. В первом матче нового еврокубкового сезона амстердамский коллектив с крупным счетом победил французский «Лилль» (3:0).

Затем команда Эрика тен Хага встретилась в Эйндховене с ПСВ в рамках 7 тура Эредивизи. В непростой игре на стадионе «Филипс» клубы разошлись миром (1:1).

После этого «аяксиды» на своем поле разгромили «Фортуну» (5:0) и уверенно расправились с «Гронингеном» (2:0).

В нынешнем сезоне «Аякс» еще никому не проигрывал, на данный момент команда из Амстердама с 20 очками в активе занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Прогноз

На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, ничья оценивается в 3,75, а успех «Аякса» — в 2,70.

На «Месталье» подопечные Тен Хага постараются взять игру под собственный контроль. В гостях амстердамцы не боятся никого. Наш прогноз на матч — «Аякс» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,82. 0