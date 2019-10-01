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    Выстоит ли «Локомотив» против «Атлетико» в Москве?

    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив» — «Атлетико»
    Во вторник, 1 октября, «Локомотив» на своем поле примет «Атлетико» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет на «РЖД-Арене» в Москве, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Октября 2019 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 22:00 Атлетико Атлетико
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    «Локомотив»

    Москвичи начали сентябрь с домашней победы над «Сочи» (1:0), прервавшей двухматчевую неудачную серию из ничьей с «Краснодаром» (1:1) и поражения от «Ростова» (1:2).

    В Лиге чемпионов подопечные Семина стартовали более чем удачно, одержав выездную победу над леверкузенским «Байером» (2:1).

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    В рамках РПЛ был не без труда обыгран «Оренбург» (3:2), а затем «Локомотив» вылетел из Кубка России, играя полурезервным составом и уступив в серии пенальти «Балтике» (1:1, 1:4 по пенальти).

    В последнем матче «Локо» одержал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0), которой едва не лишился из-за забитого питрцами в компенсированное время гола, отмененного ВАР.

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    • После 11 туров РПЛ «Локомотив» с 23 очками идет на 2-м месте, на 2 очка отставая от ЦСКА. Разница мячей 18-10, 5 голов забил Гжегож Крыховяк.

    В матче не примут участие травмированные защитники Борис Ротенберг и Михаил Лысов, а также полузащитник Антон Миранчук. Участие Алексея Миранчука под вопросом.

    «Атлетико»

    Мадридский клуб начал сентябрь с волевой домашней победы над «Эйбаром» (3:2), которая стала третьей подряд на старте сезона после викторий в матчах с «Хетафе» (1:0) и «Леганесом» (1:0).

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    А вот затем подопечные Симеоне забуксовали, потерпев выездное поражение от «Реал Сосьедада» (0:2), пропустив два мяча во втором тайме.

    В Лиге чемпионов «матрасники» начали с домашней ничьей с «Ювентусом», проигрывая 0:2, но удя от поражения на последних минутах — 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Затем в рамках Примеры «Атлетико» на своем поле разошелся миром с «Сельтой» (0:0) и на выезде одержал победу над «Мальоркой» (2:0).

    В последнем матче «Атлетико» на своем поле принимал «Реал». Дерби получилось напряженным но завершилось без забитых мячей.

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    • После 7 туров Примеры «Атлетико» с 14 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 7-4, Витоло и Жоау Феликс забили по 2 гола.

    «Локомотив» — «Атлетико»: прогноз на тоталы

    В сезоне 2017/18 команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы. «Атлетико» победил дома 3:0, а на выезде разгромил москвичей 5:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетико» — 1.65, победа «Локомотива» — 5.75, ничья в основное время — 3.70.

    Москвичи вряд ли одержат победу, но и разгрома, как в предыдущей встрече с «матрасниками» ожидать вряд ли стоит.

    Прогнозируем, что команда Семина сможет не проиграть на своем поле.

    Матч, скорее всего пойдет от обороны, но не исключено, что москвичам удастся подловить соперника на контратаке. 0

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