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    Как завершится встреча лидеров в чемпионате Нидерландов?

    ПСВ — «Аякс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на Аякс Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на ПСВ — «Аякс»
    Марк ван Боммел
    В седьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ будет принимать «Аякс». Встреча пройдет на стадионе «Филипс» 22 сентября. Начало — в 17:45 мск. Прогноз на ПСВ — «Аякс».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    ПСВ

    ПСВ, который летом не сумел пробиться в Лигу чемпионов, на неделе стартовал на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Марка ван Боммела на своем поле обыграли «Спортинг» — 3:2.

    Этой победой ПСВ продлил свою серию без поражений во всех турнирах до десяти матчей. В предыдущий раз команда уступала еще 20 июля, когда вылетела от «Базеля» в квалификации ЛЧ.

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    В чемпионате Нидерландов дела у ПСВ идут хорошо. После ничьей в стартовом туре клуб из Эйндховена одержал четыре победы подряд (еще один матч есть у команды в запасе). В предыдущем туре ПСВ разгромил «Витесс» со счетом 5:0.

    В активе у ПСВ 13 очков и второе место, команда уступает «Аяксу» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. У ПСВ — 14 забитых и 3 пропущенных.

    «Аякс»

    «Аякс» на неделе также стартовал на групповой стадии еврокубка. Подопечные Эрика тен Хага в Лиге чемпионов уверенно обыграли «Лилль» — 3:0.

    «Аякс» также может похвастаться длительной серией без поражений. В текущем сезоне амстердамцы идут без поражений во всех турнирах и не проигрывают одиннадцать матчей.

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    В чемпионате Нидерландов у «Аякса», как и у ПСВ, ничья на старте и затем четыре победы. Причем все победы с разгромным счетом (одна 5:0 и три по 4:1, включая разгром «Херенвена» в предыдущем туре). «Аякс» пока тоже провел пять матчей.

    Набрав 13 очков, «Аякс» опережает ПСВ за счет разницы забитых и пропущенных мячей — довольно впечатляющие 19:5.

    Прогноз

    На победу ПСВ букмекеры дают коэффициент 2,76, на ничью — 3,94, а на победу «Аякса» — 2,32.

    В текущем сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Нидерландов. «Аякс» в той встрече одержал победу со счетом 2:0.

    Наш прогноз на матч — ПСВ не проиграет с коэффициентом 1,63. 0

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    ПСВ — «Аякс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 22 сентября 2019 года. Прогноз на ПСВ — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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