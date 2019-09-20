ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф Зинедин ЗиданКризис «Реала». Зидан вновь страдает в Мадриде Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии»«Челси» слишком молод для Лиги чемпионов
  • 07:12
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
  • 23:57
    • Загребское «Динамо» разгромило «Аталанту», Оршич оформил хет-трик
  • 23:53
    • «Ювентус» упустил победу над «Атлетико»
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Шальке» побеждать?

    «Шальке» — «Майнц». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Майнц
    Прогноз на «Шальке» — «Майнц»
    «Шальке» выиграл два предыдущих матча
    В пятом туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Майнц». Игра пройдет на «Фелтинс Арена» 20 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Майнц».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.00
  • Играть!
    •

    «Шальке»

    Сейчас клуб из Гельзенкирхена занимает шестую позицию в турнирной таблице с семью очками. За четыре матча команда восемь раз забила и четырежды пропустила.

    Как и для многих представителей Бундеслиги, сезон для «Шальке-04» начался с Кубка страны. В 1/32 финала «Горняки» без проблем расправились с коллективом «Дрохтерсен/Ассель» (0:5).

    А в дебютной встрече чемпионата подопечные Давида Вагнера сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0). Затем на своем поле «королевские синие» получили три безответных гола от «Баварии» (0:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Первую победу клуб завоевал в Гельзенкирхене, одолев «Герту» (3:0). После этого ему удалось разгромить на выезде «Падерборн» в 4-м туре (5:1).

    «Майнц»

    Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (0:2) в Кубке Германии. А в 1-м туре Бундеслиги последовало поражение от «Фрайбурга» (0:3).

    Только во 2-м туре коллективу удалось забить, да и то раз. Но самое главное, что снова произошла неудача — в матче с «Гладбахом» (1:3).

    В 3-м туре «Карнавальщики» потерпели четвертое кряду поражение, причем оно было очень крупным — 1:6 от «Баварии».

    И только в 4-м туре команда наконец выиграла, одолев дома «Герту» (2:1), но остается на 16-м месте, которое по итогам сезона требует сыграть стыковые матчи с представителем второй Бундеслиги.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шальке» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Базель — Краснодар
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арсенал
  • Сегодня в 19:55
    •  3.29
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Копенгаген — Лугано
  • Сегодня в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мальме
  • Сегодня в 19:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карабах — Севилья
  • Сегодня в 19:55
    •  1.54
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дюделанж
  • Сегодня в 19:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хетафе — Трабзонспор
  • Сегодня в 19:55
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ренн — Селтик
  • Сегодня в 19:55
    •  1.82
  • Прогноз на матч Стандард — Витория Гимарайнш
  • Сегодня в 19:55
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Лацио
  • Сегодня в 19:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСВ — Спортинг
  • Сегодня в 19:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лудогорец — ЦСКА
  • Сегодня в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Теему Пукки
  • Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»
    • 14:56 15/09/2019     «Зенит» — «Лион»
  • Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов
    • Вчера в 02:07     «Локомотив» — «Сочи»
  • «Локо» набрал в Сочи три очка, но потерял второго Миранчука
    • 02:03 15/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Шальке» — «Майнц». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2019 года. Прогноз на «Шальке» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
    Тоже интересно
    Салах забить не сумел Футбол «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знакМерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи» Вчера в 15:030
  • 23:03
    • СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе
  • 22:22
    • «Витязь» возглавил турнирную таблицу Западной конференции
  • 08:54
    • Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 08:37
    • Тухель: Победа над «Реалом» — заслуга всей команды
  • 08:23
    • РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
  • 08:08
    • «Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в истории Кубок Бразилии
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • 07:55
    • Сарри: От игры с «Атлетико» осталось горькое послевкусие
  • 07:41
    • Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной
  • 07:27
    • Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие