«Шальке» — «Майнц». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2019 года

В пятом туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Майнц». Игра пройдет на «Фелтинс Арена» 20 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Майнц».

«Шальке»

Сейчас клуб из Гельзенкирхена занимает шестую позицию в турнирной таблице с семью очками. За четыре матча команда восемь раз забила и четырежды пропустила.

Как и для многих представителей Бундеслиги, сезон для «Шальке-04» начался с Кубка страны. В 1/32 финала «Горняки» без проблем расправились с коллективом «Дрохтерсен/Ассель» (0:5).

А в дебютной встрече чемпионата подопечные Давида Вагнера сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0). Затем на своем поле «королевские синие» получили три безответных гола от «Баварии» (0:3).

Первую победу клуб завоевал в Гельзенкирхене, одолев «Герту» (3:0). После этого ему удалось разгромить на выезде «Падерборн» в 4-м туре (5:1).

«Майнц»

Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (0:2) в Кубке Германии. А в 1-м туре Бундеслиги последовало поражение от «Фрайбурга» (0:3).

Только во 2-м туре коллективу удалось забить, да и то раз. Но самое главное, что снова произошла неудача — в матче с «Гладбахом» (1:3).

В 3-м туре «Карнавальщики» потерпели четвертое кряду поражение, причем оно было очень крупным — 1:6 от «Баварии».

И только в 4-м туре команда наконец выиграла, одолев дома «Герту» (2:1), но остается на 16-м месте, которое по итогам сезона требует сыграть стыковые матчи с представителем второй Бундеслиги.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Шальке» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0