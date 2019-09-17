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    «Бенфика» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Бенфику Прогнозы на РБ Лейпциг
    Прогноз на «Бенфика» — «РБ Лейпциг»
    Юлиан Нагельсман
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 17 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Бенфика»

    В чемпионате Португалии «орлы» в 5 матчах заработали 12 очков и с разницей забитых и пропущенных 13:2 расположились в верхней части таблицы.

    Единственное поражение в сезоне на данный момент лиссабонский коллектив потерпел в поединке с «Порту» в рамках 3 тура Примейры-лиги (0:2).

    После этого «Бенфика» разгромила в гостях «Брагу» (0:4), а также провела товарищескую встречу с «Эшторилом», где взяла верх (3:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А в матче минувших выходных подопечные Бруну Лажи в чемпионате легко переиграли клуб «Жил Висенте» (2:0).

    «РБ Лейпциг»

    На сегодняшний день коллектив из города Лейпциг еще ни разу никому не проигрывал. Сейчас «быки» находятся на 1 месте в турнирной таблице с 10 баллами в активе.

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  • 12/09/2019

    • Свой сезон «РБ Лейпциг» начал с матча в 1/32 финала Кубка Германии, в котором команда победила «Оснабрюк» (2:3).

    Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсмана разгромили «Унион» Берлин (0:4). А в следующей встрече на «Ред Булл Арене» хозяева разобрались с «Айнтрахтом» (2:1).

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    После этого в Менхенгладбахе «быки» взяли верх над местной «Боруссией» (1:3). А в последнем туре чемпионата «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» (1:1).

    Прогноз

    Победу «Бенфики» и «РБ Лейпцига» в этой встрече букмекеры оценивают одинаково — в 2,65, на ничью они дают коэффициент 3,50.

    Наш прогноз на матч — «РБ Лейпциг» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,80. 0

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    «Бенфика» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «Бенфика» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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