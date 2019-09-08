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    Швейцария должна без проблем разобраться с Гибралтаром

    Швейцария — Гибралтар. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Евро-2020 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз на Швейцария — Гибралтар
    Фабиан Шер
    В матче 6 тура квалификационного раунда Евро-2020 сойдутся сборные Швейцарии и Гибралтара. Команды встретятся в Сьоне на арене «Турбийон». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на Швейцария — Гибралтар.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 08 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Швейцария

    На этих сборах Швейцарии предстоит встретиться с Гибралтаром. Сейчас команда находится на 3 месте, уступая Дании всего 3 очка. Так что с этим соперником хозяева будут играть только на победу.

    Ирландцы и датчане — главные конкуренты команды за выход в финальную часть турнира. С ними швейцарцы сыграли вничью 1:1 и 3:3 соответственно. Кроме того, Швейцария обыграла Грузию со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Сейчас у Scweizer Nati на одну игру меньше, чем у Дании. Именно поэтому шансы на попадание в зону плей-офф у них очень велики.

    Гибралтар

    Гибралтар так и не смог выиграть хотя бы одну встречу. На счету гостей 4 поражения в 4 играх. Таким образом, гибралтарцы находятся на дне турнирки в группе D. При этом команда пропустила внушительное количество мячей за столь малый отрезок времени — 12 пропущенных и 0 забитых.

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    На удивление Ирландия выиграла у этого коллектива всего лишь 0:1. Грузия пошла дальше и отгрузила на своем поле 3 мяча. В ответном матче Ирландия забила уже 2 мяча, а в прошлый раз датчане разгромили команду со счетом 0:6.

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    • «Пятьдесят четвертые» проиграли 7 последних матчей. В последних шести они проигрывали «всухую». В среднем в прошлых 7 играх гибралтарцы пропускали 3-4 гола.

    Прогноз

    Швейцария безусловно будет рассчитывать только на победу, так как в прошлый раз они потеряли 2 ценных балла.

    Гибралтару явно ничего не светит, поэтому что-либо противопоставить сопернику у команды не получится.

    Можно ожидать полного доминирования со стороны хозяев. Они должны уверенно разгромить соперника. Прогноз — тотал Швейцарии больше 4,5 за 1.60. 0

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    Швейцария — Гибралтар. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Евро-2020 8 сентября 2019 года. Прогноз на Швейцария — Гибралтар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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