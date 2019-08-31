«Ротор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2019 года

В рамках 11 тура российской ФНЛ состоится матч между «Ротором» и «Торпедо». Поединок будет проведен на «Волгоград Арене» 31 августа. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Торпедо».

«Ротор»

По результатам 10 туров «Ротор» занимает третье место. Команда всего лишь в трех очках от лидера турнира «Торпедо». Так что хозяева будут стремиться к победе, дабы догнать оппонента.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В этом сезоне ФНЛ клуб потерпел 2 поражения — от «Чертаново» 1:0 и «Шинника» 2:3. В последнем матче «Ротор» обыграл «Спартак-2» со счетом 0:1. Перед этим «сине-черные» потерпели поражение от «Алании» Владикавказ 2:1 в Кубке России.

Стоит заметить, что хозяева не выигрывали дома в последних двух выступлениях — здесь к фиаско в матче с «Шинником» добавляется ничья с «Химками» (1:1).

«Торпедо»

«Торпедо» Сергея Игнашевича продолжает свой победный путь — 6 побед в 6 поединках. Клуб вышел в 1/16 финала кубка России, обыграв «Велес» в серии пенальти.

В чемпионате московский клуб первый и на счету «черно-белых» 25 очков. Подопечные бывшего защитника ЦСКА мало пропускают. За 10 туров они позволили соперникам забить лишь 7 мячей.

После матча в Кубке России «автозаводцы» обыграли «Енисей» со счетом 2:0. В итоге это была пятая победа в ФНЛ кряду.

В этом сезоне «Торпедо» отыграл 5 выездных встреч, при этом в 4 из них команда праздновала успех.

Прогноз

По коэффициентам небольшой перевес у «Ротора» — 2.30 против 3.00. Ничья сопровождается коэффом 3.35.

Гостей ждет тяжелое противостояние. «Ротор» очень амбициозный коллектив, который будет стремиться догнать своего оппонента. «Столичные» постараются этот напор погасить и продолжить свою беспроигрышную серию.

По статистике обе команды практически равные. Так что матч должен получиться очень напряженным. В нем будет много борьбы. Прогнозируемый исход — тотал меньше 2.5 за 1.72. Именно такой результат был в 7 из 8 последних очных встреч. 0