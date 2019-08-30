«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч Бундеслиги 30 августа 2019 года

В пятницу, 30 августа, в третьем туре немецкого чемпионата менхенгладбахская «Боруссия» на стадионе «Боруссия Парк» примет «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг».

«Боруссия» М

«Боруссия» финишировала в минувшем чемпионате Германии на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на три очка. Пятая позиция позволит «жеребятам» сразу начать играть на групповом этапе Лиги Европы.

В новом сезоне «черно-бело-зеленые» провели только три официальных поединка. Начали они с победы над нижелиговым «Зандхаузеном» (1:0) в Кубке страны.

Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Марко Розе поделили очки с «Шальке» (0:0) в домашней игре, а в прошлом матче они одолели на выезде «Майнц» со счетом 3:1.

Летом клуб из Менхенгладбаха продал в Дортмунд Торгана Азара и в «Баварию» Микаэля Кюизанса. Приобрел защитника сборной Австрии Штефана Лайнера и нападающего швейцарской национальной команды Бреля Эмболо.

«РБ Лейпциг»

«РБ Зальцбург» закончил прошлый розыгрыш Бундеслиги на третьем месте, позволившее команде взять участие в Лиги чемпионов сразу с группового этапа.

«Быки» также провели три официальные игры в текущем сезоне, но в отличии от своего предстоящего противника, они выиграли во всех этих встречах.

Календарь и таблица Бундеслиги

Сперва в Кубке Германии «красно-белые» не без труда переиграли нижелиговый «Оснабрюк» — 3:2. А в чемпионате страны они поочередно одолели «Унион» в Берлине (4:0) и «Айнтрахт» (2:1) дома.

В летнее трансферное окно «РБ Лейпциг» подписал ряд футболистов. Среди этих приобретений выделим покупки хавбеков Адемола Лукмана у «Эвертона» и Кристофера Нкунку у ПСЖ.

В прошлом чемпионате «РБ Лейпциг» дважды обыграл «Боруссию» М: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 2.10, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 3.85.

Прогнозируем, что «жеребята» на своем поле дадут бой «быкам». Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0