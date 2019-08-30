ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар Игра выйдет в ноябреFootball Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза Лига чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
  • 10:57
    • Санчес прошел медосмотр перед трансфером в «Интер»
  • 10:44
    • «Бавария» нацелилась на плеймейкера «Ювентуса»
  • 10:29
    • Азмун: Нет разницы, кто попадется в группе ЛЧ
  • 10:15
    • «Зенит» вел переговоры по Миранчукам
  • 08:57
    • СМИ: ПСЖ подпишет вратаря «Реала»
  • 08:47
    • «Сампдория» сделала «Зениту» еще одно предложение по Ригони
  • 08:27
    • Самедов пополнил состав любительской команды
    Все новости спорта

    «Жеребята» дадут бой «быкам»

    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч Бундеслиги 30 августа 2019 года

    Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на РБ Лейпциг
    Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»
    Марко Розе
    В пятницу, 30 августа, в третьем туре немецкого чемпионата менхенгладбахская «Боруссия» на стадионе «Боруссия Парк» примет «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.00
  • Играть!
    •

    «Боруссия» М

    «Боруссия» финишировала в минувшем чемпионате Германии на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на три очка. Пятая позиция позволит «жеребятам» сразу начать играть на групповом этапе Лиги Европы.

    В новом сезоне «черно-бело-зеленые» провели только три официальных поединка. Начали они с победы над нижелиговым «Зандхаузеном» (1:0) в Кубке страны.

    Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Марко Розе поделили очки с «Шальке» (0:0) в домашней игре, а в прошлом матче они одолели на выезде «Майнц» со счетом 3:1.

  • Лучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
  • Превью Бундеслиги сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить
  • 15/08/2019

    • Летом клуб из Менхенгладбаха продал в Дортмунд Торгана Азара и в «Баварию» Микаэля Кюизанса. Приобрел защитника сборной Австрии Штефана Лайнера и нападающего швейцарской национальной команды Бреля Эмболо.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Зальцбург» закончил прошлый розыгрыш Бундеслиги на третьем месте, позволившее команде взять участие в Лиги чемпионов сразу с группового этапа.

    «Быки» также провели три официальные игры в текущем сезоне, но в отличии от своего предстоящего противника, они выиграли во всех этих встречах.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Сперва в Кубке Германии «красно-белые» не без труда переиграли нижелиговый «Оснабрюк» — 3:2. А в чемпионате страны они поочередно одолели «Унион» в Берлине (4:0) и «Айнтрахт» (2:1) дома.

    В летнее трансферное окно «РБ Лейпциг» подписал ряд футболистов. Среди этих приобретений выделим покупки хавбеков Адемола Лукмана у «Эвертона» и Кристофера Нкунку у ПСЖ.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В прошлом чемпионате «РБ Лейпциг» дважды обыграл «Боруссию» М: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

    Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 2.10, победа «Боруссии» М — 3.40, ничья — 3.85.

    Прогнозируем, что «жеребята» на своем поле дадут бой «быкам». Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Рига — Копенгаген
  • Сегодня в 19:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч БАТЭ — Астана
  • Сегодня в 20:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Мольде — Партизан
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Заря — Эспаньол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПАОК — Слован
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч АИК — Селтик
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аполлон Лимасол — ПСВ
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Брага
  • Сегодня в 20:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Хапоэль Беер-Шева — Фейеноорд
  • Сегодня в 20:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Антверпен — АЗ Алкмар
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Риека — Гент
  • Сегодня в 21:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Дюделанж — Арарат-Армения
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Страсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Легия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Торино
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола и Серхио Агуэро
  • Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?
    • 15:49 24/08/2019     «Зенит» — «Уфа»
  • Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в Уфе
    • 01:28 25/08/2019     Антуан Гризманн
  • Возвращение невероятного Антуана. «Барселона» разгромила «Бетис»
    • 20:20 26/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч Бундеслиги 30 августа 2019 года. Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
    Тоже интересно
    Роджер Федерер Теннис US Open. Федерер дожал Джумхура, победа НисикориРезультаты матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 23:240
  • 08:13
    • СМИ: «Барселона» и ПСЖ не смогли договориться по трансферу Неймара
  • 00:06
    • Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
  • 23:55
    • «Аякс» обыграл АПОЭЛ и пробился в групповой этап ЛЧ
    «Краснодар» — «Олимпиакос» Футбол Не уровень Лиги чемпионов. «Краснодар» играл от сердца, но без головыРеакция спортивных СМИ на второе поражение «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом» Вчера в 01:590
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками группового этапа ЛЧ?
  • 2.94
    •
  • 00:14
    • «Ницца» потерпела поражение от «Марселя»
  • 23:54
    • «Брюгге» и «Славия» — в групповом этапе Лиги чемпионов
  • 23:34
    • «Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с двумя игроками «Барселоны»
    Наталья Вихлянцева Теннис US Open. Победы Рублева, Надаля и Калинской, поражения Вихлянцевой, Кудерметовой, Кузнецовой и ПотаповойОбзор матчей второго игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 08:290
  • 23:09
    • Федерер в четырех сетах одолел Джумхура на US Open
  • 22:16
    • Гендиректор «Зенита» отложил переговоры по Миранчукам
  • 22:05
    • Вратарь «Реала» договорился с «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие