«Лидс» — «Сток Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года

В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Лидс» будет принимать «Сток Сити». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 27 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити».

«Лидс»

После 4 сыгранных туров Чемпионшипа «Лидс» занимают первую строчку, имея в своем активе 10 очков.

В последнем домашнем матче на «Элланд Роуд» подопечные Марсело Бьелсы минимально переиграли «Брентфорд» (1:0). Несмотря на слабо проведенный первый тайм, во второй половине встречи «павлины», имея игровое преимущество, дожали гостей благодаря голу Нкетиа на 81 минуте.

В середине августа команда также сыграла в 1/64 финала Кубка Английской лиги. В выездном матче белые состязались с представителем Второй лиги «Солфордом».

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В той встрече гости не оставили шансов подопечным Грэма Александера, разгромив их со счетом 0:3.

А 5 тур Чемпионшипа закончился для «Лидса» очередным триумфом. В гостях у «Сток Сити» «павлины» добыли уверенную победу (0:3).

«Сток Сити»

Для «гончаров» сезон в Чемпионшипе начался катастрофически. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице.

В 1 туре подопечные Нейтана Джонса на своем поле проиграли «Куинз Парк Рейнджерc» (1:2), а затем уступили на выезде «Чарльтону» (3:1).

В паузе между турами Чемпионшипа «Сток Сити» сумел минимально обыграть «Уиган» (0:1) и пройти в следующий раунд плей-офф Кубка Английской лиги.

Первое очко в турнире «Сток Сити» добыл в выездной игре против «Дерби Каунти». В домашней встрече «гончары» расписали мировую с «баранами» (2:2).

4 тур второго по силе дивизиона Англии закончился для команды выездным поражением в матче с «Престоном» (3:1). В последней игре перед 1/32 финала Кубка Лиги «Сток Сити» уступил «Лидсу» дома (3:0).

Прогноз

На победу «Лидса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,55, а на победу «Сток Сити» — 4,50.

Наш прогноз на матч — победа «Лидса» с коэффициентом 1,82. 0