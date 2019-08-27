ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Характер и Тиль принесли «Спартаку» победу в Самаре РПЛ. «Локо» поделил очки с «Краснодаром», «Зенит» уступил «Уфе», ЦСКА разгромил «Ахмат» Гарри МагуайрТипичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»
  • 10:57
    • Тухель выступил против продажи Неймара
  • 10:45
    • Комличенко готов покинуть «Младу Болеслав»
  • 10:14
    • «Зениту» интересен футболист «Ренна»
  • 08:29
    • Самедов не планирует тренировать
  • 08:13
    • Рублев улучшил позицию в рейтинге АТР
  • 00:12
    • Дубль Чупо-Мотинга помог ПСЖ крупно обыграть «Тулузу»
  • 23:59
    • «Барселона» разгромила «Бетис», Гризманн оформил дубль
    Все новости спорта

    «Лидс» не оступится в матче против «Сток Сити»

    «Лидс» — «Сток Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года

    Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Сток Сити
    Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити»
    «Лидс»
    В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Лидс» будет принимать «Сток Сити». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 27 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити».

    «Лидс»

    После 4 сыгранных туров Чемпионшипа «Лидс» занимают первую строчку, имея в своем активе 10 очков.

    В последнем домашнем матче на «Элланд Роуд» подопечные Марсело Бьелсы минимально переиграли «Брентфорд» (1:0). Несмотря на слабо проведенный первый тайм, во второй половине встречи «павлины», имея игровое преимущество, дожали гостей благодаря голу Нкетиа на 81 минуте.

    В середине августа команда также сыграла в 1/64 финала Кубка Английской лиги. В выездном матче белые состязались с представителем Второй лиги «Солфордом».

    Все прогнозы на футбол

    В той встрече гости не оставили шансов подопечным Грэма Александера, разгромив их со счетом 0:3.

    А 5 тур Чемпионшипа закончился для «Лидса» очередным триумфом. В гостях у «Сток Сити» «павлины» добыли уверенную победу (0:3).

    «Сток Сити»

    Для «гончаров» сезон в Чемпионшипе начался катастрофически. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице.

  • Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?
  • Похоже, «горожане» еще долго будут оставаться ведущей силой в Англии
  • 24/08/2019

    • В 1 туре подопечные Нейтана Джонса на своем поле проиграли «Куинз Парк Рейнджерc» (1:2), а затем уступили на выезде «Чарльтону» (3:1).

    В паузе между турами Чемпионшипа «Сток Сити» сумел минимально обыграть «Уиган» (0:1) и пройти в следующий раунд плей-офф Кубка Английской лиги.

    Первое очко в турнире «Сток Сити» добыл в выездной игре против «Дерби Каунти». В домашней встрече «гончары» расписали мировую с «баранами» (2:2).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    4 тур второго по силе дивизиона Англии закончился для команды выездным поражением в матче с «Престоном» (3:1). В последней игре перед 1/32 финала Кубка Лиги «Сток Сити» уступил «Лидсу» дома (3:0).

    Прогноз

    На победу «Лидса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,55, а на победу «Сток Сити» — 4,50.

    Наш прогноз на матч — победа «Лидса» с коэффициентом 1,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Ротор
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Сегодня в 21:45
    •  3.53
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Колчестер Юнайтед
  • Завтра в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Олимпиакос
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Янг Бойз
  • Завтра в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Русенборг — Динамо Загреб
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Марк-Андре тер Штеген
  • «Барселона» теряет свою идеологию. Уникальность «сине-гранатовых» уже в прошлом
    • 20:54 21/08/2019     Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд
  • Обнадеживающее начало сезона для «Манчестер Юнайтед»
    • 14:44 20/08/2019     «Спартак»
  • Характер и Тиль принесли «Спартаку» победу в Самаре
    • 01:17
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Лидс» — «Сток Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года. Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Тоже интересно
    Бейл снова провел хороший матч Футбол «Реалу» нужен НеймарРеакция прессы на матч «Реал» — «Вальядолид» Вчера в 14:350
  • 23:53
    • «Рома» сыграла вничью с «Дженоа»
  • 23:22
    • «Арсенал» обыграл «Оренбург» в Туле
  • 21:19
    • «Ростов» дома обыграл «Рубин»
    «Барса» Футбол Примера. «Барса» разгромила «Бетис», «Севилья» одолела «Гранаду», «Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом»Результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании 00:110
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Интер» прервать ничейную серию?
  • 3.53
    •
  • 10:28
    • Бразилец Кенеди намерен покинуть «Челси»
  • 08:57
    • Вальверде: У Гризманна был важный день
  • 08:44
    • «Брага» упустила победу перед ответной игрой со «Спартаком»
    «Ливерпуль» — «Арсенал» Футбол На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточноПропасть между «Ливерпулем» и «Арсеналом» сократилась, но все еще велика Вчера в 14:100
  • 20:58
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Крыльев Советов»
  • 17:56
    • Дубль Агуэро принес «МанСити» победу над «Борнмутом»
  • 21:55
    • «Атлетико» обыграл «Леганес» благодаря голу Витоло
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие