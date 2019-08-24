«Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 24 августа 2019 года

В субботу, 24 августа, «Хетафе» будет принимать на своем поле «Атлетик» в рамках второго тура испанской Примеры. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетик».

«Хетафе»

По итогам минувшего испанского первенства «Хетафе» занял пятое место, уступив четвертой лигачемпионовской строке всего два балла.

В предсезонной подготовке клуб из пригорода Мадрида уступил только в одной игре из восьми, три поединка он выиграл и в четырех встречах была зафиксирована ничья.

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Большой активностью на трансферном рынке этим летом «Хетефе» не отличился, сохранив костяк команды. Приобрели несколько футболистов на 9 млн евро, продали игроков — на 2 млн.

В первом туре коллектив Хосе Бордаласа гостил у «Атлетико» и с боем уступил — 0:1. В игре было по удалению в каждой из команд, а в створ ворот гости ни разу так и не попали.

«Атлетик»

Баски завершили минувший розыгрыш Примеры на восьмом месте в турнирной таблице. Седьмой еврокубковой строке «львы» уступили только по дополнительным показателям.

При этом Бильбао — абсолютно домашний клуб. В прошлом сезоне Ла Лиги коллектив проиграл два поединка в родных стенах на самом старте, а затем выдал серию из 17 игр без поражений. Но в этот раз поединок пройдет на выезде.

«Львы» летом обошлись без громких трансферов, сохранив костяк команды. Также они провели восемь контрольных поединков и проиграли из них только один при трех победах и четырех ничьих.

В первом туре нового сезона «Атлетик» принимал «Барселону» и сумел не просто не проиграть, а подарить болельщикам настоящий праздник. В самой концовке на поле вышел Ариц Адурис, который невероятным ударом в падении принес Бильбао три очка.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают коэффициент 2.70. На ничью — 2.95, а на успех гостей — 3.10.

В прошлый раз команды встречались на поле «Хетафе» еще в апреле и хозяева победили со счетом 1:0. Ожидаем, что предстоящий поединок также не порадует большим количеством голов. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2 голов за 1.75. 0