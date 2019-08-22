«Партизан» — «Мольде». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

22 августа в 22:00 по московскому времени в Белграде состоится поединок между «Партизаном» и «Мольде». Матч финальной стадии квалификации Лиги Европы пройдет на арене «Партизан». Арбитром встречи будет Виктор Кашшаи. Прогноз на «Партизан» — «Мольде».

«Партизан»

Целых 8 матчей провел «Партизан» в этом сезоне. Команда Саво Милошевича сумела выиграть 6 из них и всего лишь раз потерпела поражение.

Стоит отметить, что «белградцы» катастрофически мало пропускают — всего 4 мяча в 8 встречах. За 4 тура в чемпионате Сербии «черно-белые» одержали 3 победы и один раз сыграли вничью — «Инжия» 0:1, «Мачва» 4:0, «Напредак» 2:2 и «Рад» 3:0.

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В ЛЕ клуб пропустил всего 2 мяча в четырех играх. В позапрошлом раунде сербы разобрались с «Коннах Куэй» (0:1 и 3:0). В полуфинале коллектив встретился с «Ени Малатьяспором». Первый матч закончился для хозяев победой со счетом 3:1, а в гостях «гробари» уступили 1:0.

В лазарете находится довольно неплохой нападающий Джордже Иванович, который вполне бы мог дополнить основной состав.

«Мольде»

«Мольде» оставался непобежденным в 11 из 12 последних выступлений. Гости уже давно начали новый сезон в чемпионате Норвегии. Не без нервов команде удалось дойти до плей-офф квалификации Лиги Европы.

Довольно напряженным выдалось противостояние с «Арисом». Со счетом 3:0 подопечные Эрлинга Мо выиграли дома. На выезде удалось вырвать путевку в следующий раунд лишь в конце второго тайма, при этом по сумме двух встреч счет на тот момент был равным.

18 августа «сине-белые» провели свой последний матч, выиграв 2:3 у «Ранхейма» в чемпионате.

В глаза бросается то, что «Мольде» чаще пропускает, чем «Партизан».

Прогноз

Коэффициентом 1.79 оценивается вероятность победы «Партизана». Коэфф 4.40 дают на «Мольде». Ничья сопровождается цифрой 3.75.

Дома «Партизан» не проигрывает с марта этого года. Так что гостям будет очень тяжело в Белграде.

В таком принципиальном противостоянии явно не будет много голов. Любая из команд, забив гол, сядет ближе к своим воротам.

Прогнозируем, что в матче забьет только один коллектив. Выбранный исход — «обе забьют: нет» за 1.77. 0