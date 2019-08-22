«Легия» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

«Легия» будет принимать «Глазго Рейнджерс» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на арене «Стадион Войска Польского» 22 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Легия» — «Глазго Рейнджерс».

«Легия»

Отдохнув около месяца от изматывающей борьбы за чемпионство, которое варшавский коллектив в итоге упустил, команда Александара Вуковича приступила к работе, проводя товарищеские поединки против слабеньких клубов из Польши и ближнего зарубежья.

А с середины лета «Легия» начала еврокубковый путь с прохода «ФК Европы» (0:0) на выезде и 3:0 дома. Затем поляки переиграли финский «КуПС» (1:0) по сумме двух матчей. В полуфинальной стадии плей-офф «легионеры» легко одолели греческий «Атромитос» благодаря двум голам на чужом поле (0:2).

В чемпионате же в результате последней победы над «Заглембе» (1:0) «Легия», имея матч в запасе, заняла 8 строчку в турнирной таблице.

«Глазго Рейнджерс»

Подопечные Стивена Джеррарда демонстрируют полный порядок в нападении. В первых двух турах шотландской Премьер-лиги «рейнджеры» забили 8 голов. Начали они с выездной победы над «Килмарноком» (1:2), а продолжили свой путь домашним разгромом над «Хибернианом» (6:1).

В результативной полуфинальной схватке в Лиге Европы светло-синие на чужом поле переиграли «Мидтьюлланн» (2:4). Затем была победа на «Айброкс» (3:1) в ответной встрече.

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Свой последний матч «Глазго Рейнджерс» провел в рамках 1/8 Кубка Шотландии, где расправился с «Файфом» (0:3).

Прогноз

На победу «Легии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,15, на ничью — 3,15, а на победу «Глазго Рейнджерс» — 2,40.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Глазго Рейнджерс» больше 1 с коэффициентом 1,74. 0