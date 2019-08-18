«Динамо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата России 18 августа 2019 года

«Динамо» будет принимать «Локомотив» в шестом туре РПЛ. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» 18 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Локомотив».

«Динамо»

Московское «Динамо» в пяти стартовых турах РПЛ сумело набрать лишь 5 очков.

Стартовали в чемпионате подопечные Дмитрия Хохлова с гостевой ничьей против «Арсенала» (1:1). Во втором туре динамовцы потерпели поражение в игре с «Рубином» (0:1).

Первая победа в сезоне была добыта в третьем туре, когда «Динамо» дома обыграло «Урал» — 2:0. После этого «бело-синих» ждали два непростых матча, в которых удалось набрать лишь 1 очко. После ничьей со «Спартаком» (0:0) «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2).

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В турнирной таблице «Динамо» располагается на двенадцатом месте. У команды лишь 3 забитых гола и 4 пропущенных.

«Локомотив»

Для «Локомотива» сезон начался раньше, чем для «Динамо». Подопечные Юрия Семина открыли его матчем за Суперкубок России, в котором со счетом 3:2 обыграли «Зенит».

Начало чемпионата выдалось для команды не самым удачным — в первом туре «Локо» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1). В следующем туре «железнодорожники» вновь играли дома и взяли три очка в матче с «Тамбовом» — 2:1.

Первое поражение «Локомотив» потерпел в третьем туре, на выезде проиграв ЦСКА (0:1).

Но далее была серия из двух побед — 2:1 над «Крыльями» и 4:0 над «Уралом».

В итоге, набрав 10 очков, «Локомотив» после пяти туров располагается в таблице на шестом месте. У команды 9 забитых голов и 4 пропущенных.

Прогноз

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,03, на ничью — 3,14 а на победу «Локо» — 2,50.

Наш прогноз на матч — «Локомотив» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,83.

Также можно поставить на то, что «Локо» не проиграет и ТМ 3,5 голов с коэффициентом 1,69. 0