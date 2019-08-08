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    Продлит ли «Трабзонспор» свою беспроигрышную серию?

    «Спарта» Прага — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Спарта Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз на «Спарта» Прага — «Трабзонспор»
    Хосе Соса
    В четверг, 8 августа, в рамках первого поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Спарта» дома сразится с турецким «Трабзонспором». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Трабзонспор».

    «Спарта» Прага

    Пражская «Спарта» в минувшем чемпионате Чехия заняла третье место, отстав от зоны Лиги чемпионов аж на 12 баллов.

    Бронзовые награды чешского первенства позволили «красным» взять старт в Лиге Европы только с третьего квалификационного раунда.

    «Спарта» в новом сезоне успела провести четыре официальных поединка, которые пришлись на игры чемпионата страны, где она набрала семь очков и идет четвертой.

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    • На старте сезона 12-кратный чемпион Чехии проиграл на своем поле «Словацко» со счетом 0:2, но затем команда не проигрывает. Были побеждены «Яблонец» (2:0) и «Примбрам» (3:0) на своей территории, и сыграли вничью с «Ческе Будейовице» (2:2) в гостях.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» по итогам чемпионата Турции сезона-2018/19 финишировал на четвертой строке, но отставание от первого «Галатасарая» составило всего шесть очков.

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    Новое турецкое первенство еще не стартовало, поэтому «бордово-голубые» проводили только товарищеские встречи, коих набралась четыре, где во всех они сыграли вничью.

    Сперва «штормы» расписали мировую с венгерским «Халадаш» (0:0), затем состоялась ничья с немецким «Хоффенхаймом» (3:3), а в двух последних играх они не выявили победителя в поединках с итальянской «Пармой» (2:2) и «Вероной» (1:1).

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    Отметим, что с учетом всех турниров у «Табзонспора» на данный момент 15-матчевая беспроигрышная серия.

    Прогноз на «Спарта» Прага — «Трабзонспор»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Спарты» предлагают — 2.30.

    На викторию «Трабзонспора» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.

    Эти команды приблизительно равные по силе, но у чехов есть большие проблемы с составом (много травмированных), поэтому мы отдаем предпочтение «Трабзонспору». 0

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    «Спарта» Прага — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Спарта» Прага — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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